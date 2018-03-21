Европарламент сдержит "Северный поток"

Комитет Европарламента по промышленности и энергетике ожидаемо поддержал изменение газовой директивы ЕС, которое распространяет правила Третьего энергопакета на газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream 2). Более того, депутаты предложили ужесточить ряд параметров законопроекта, в том числе по формированию исключений для отдельных газопроводов. Полномасштабное голосование в Европарламенте может пройти теперь в конце апреля, однако Совет ЕС, чье одобрение также необходимо, по-прежнему крайне скептически настроен в отношении законопроекта.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки в газовую директиву ЕС 73/2009, согласно которым правила Третьего энергопакета ЕС должны распространяться и на морские газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами. На практике это регулирование вводится для того, чтобы затруднить будущее функционирование газопровода "Северный поток-2", строительство которого "Газпром" с европейскими финансовыми партнерами собирается начать летом. Члены комитета поддержали изменение директивы 41 голосом, 13 проголосовали против, еще 9 воздержались.

Если правила Третьего энергопакета будут применяться к "Северному потоку", то для проекта потребуется создать независимого оператора.

То есть "Газпром", который пока является единственным акционером Nord Stream 2 AG, должен будет выйти из капитала газопровода либо останется там только в качестве финансового инвестора, лишившись возможности влиять на операционную деятельность.

Кроме того, тарифы на прокачку по газопроводу нужно будет согласовывать с регулятором (учитывая трансграничный статус проекта, на данный момент не ясно, с каким именно). Наконец, к газопроводу должен быть обеспечен доступ других поставщиков кроме "Газпрома" (также не ясно, как обеспечить это требование, учитывая, что газопровод проходит по дну Балтийского моря, а в России "Газпром" по закону является единственным экспортером газа по трубопроводам).

Таким образом, если поправки в директиве будут приняты, это не помешает "Газпрому" построить "Северный поток-2", но может крайне затруднить эффективное функционирование проекта — например, использование трубы может быть ограничено на уровне 50% в ожидании каких-либо будущих "независимых" поставщиков газа. На практике это будет означать, что, не имея возможности полностью загрузить "Северный поток-2", "Газпром" вынужден будет прокачивать больше газа через Украину.

Более того, члены комитета Европарламента предложили ужесточить нормы законопроекта в части выдачи исключений. В нынешней версии предполагается, что уже построенные газопроводы могут быть полностью исключены из регулирования по итогам переговоров между третьей страной и той страной ЕС, куда приходит газопровод. Для новых газопроводов возможны исключения из-под действия отдельных норм Третьего энергопакета, но по согласованию с Еврокомиссией.

Теперь депутаты предлагают, чтобы с Еврокомиссией согласовывались и исключения для существующих газопроводов, при этом в дискуссии могли принимать участие не только те страны ЕС, куда непосредственно приходит морской газопровод, но и другие члены союза, на которых этот газопровод "оказывает влияние". Кроме того, максимальный срок действия исключений для новых газопроводов предлагается ограничить пятью годами.

Наконец, по мнению депутатов, при принятии решения по выдаче исключений для новых газопроводов Еврокомиссия должна принимать во внимание, введены ли какие-либо ограничительные меры и санкции в отношении той страны, откуда этот морской газопровод приходит.

Эта поправка неприкрыто направлена против России.

Одобрение Европарламента было совершенно ожидаемым, учитывая его традиционный настрой против проекта "Северный поток-2". Однако на практике решать судьбу законопроекта будет Совет ЕС, где большинство стран пока склоняется к тому, чтобы либо серьезно изменить и смягчить законопроект, либо вообще от него отказаться. Болгария, которая сейчас председательствует в ЕС, в начале января попросила юридическую службу Совета оценить, насколько законопроект соответствует международному, в частности морскому, праву. В начале марта юридическая служба пришла к выводу, что законопроект не соответствует международному праву и распространение Третьего энергопакета, то есть внутреннего законодательства ЕС, на морские газопроводы, проходящие через международные воды, невозможно. Ранее к аналогичным выводам пришла и юридическая служба Еврокомиссии.

Учитывая это, а также тот факт, что масштаб регулирования в данном случае на самом деле выходит далеко за рамки только случая с "Северным потоком", собеседники “Ъ” считают маловероятным, чтобы Совет ЕС одобрил нынешнюю редакцию законопроекта. К примеру, Испании и Италии придется вести переговоры по существующим газопроводам с Марокко, Алжиром и Ливией (в последнем случае не вполне ясно, с каким именно правительством). Также, если Великобритания завершит выход из ЕС, придется вести переговоры и по условиям использования газопроводов BBL и Interconnector, которые соединяют Британию с материком. По словам собеседников “Ъ” в европейских газовых компаниях, все это создает для них неожиданные риски.

Коммерсант