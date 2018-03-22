"Кировэнерго" в 2018 году установит более 3700 устройств для защиты птиц от высокого напряжения

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" продолжает реализацию природоохранных мероприятий. В 2018 году кировские энергетики для защиты птиц от высокого напряжения установят на опорах и проводах воздушных линий электропередачи 3708 птицезащитных устройств (ПЗУ). Более безопасными для животного мира станут 243,17 км ВЛ.

Пернатые используют опоры линий электропередачи для отдыха и выслеживания добычи, в результате чего подвергаются риску гибели от поражения электрическим током. Кроме того, птицы могут стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Для того чтобы предотвратить гибель пернатых и снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи, энергетики устанавливают на ВЛ птицезащитные устройства. Все элементы ПЗУ изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета. Они отличаются прочностью и долговечностью. Таким образом, их применение не только способствует сохранению жизни птиц, но и повышает надежность электроснабжения потребителей.

Отметим, что с каждым годом "Кировэнерго" увеличивает количество птицезащитных устройств, введенных в эксплуатацию. Так, в 2016 году кировские энергетики установили 33 ПЗУ, в 2017 году смонтировали 262 штук. В 2018 году объем установки птицезащитных устройств будет увеличен более чем в 14 раз по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, что в "Кировэнерго" предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Энергетики осознают необходимость ответственного отношения к экологии, а потому меры по охране окружающей среды неизменно учитываются при формировании ежегодных целевых программ электросетевой компании. Филиал и в дальнейшем будет совершенствовать систему экологического менеджмента в соответствие с международным стандартом ISO 14001.

