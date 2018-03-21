"Ленэнерго" поделилось успешным опытом технологического присоединения с представителями малого и среднего бизнеса

21 марта 2018 года ПАО "Ленэнерго" (входит в группу ПАО "Россети") приняло участие в вебинаре "Технологическое присоединение объектов малого и среднего бизнеса. Новое в законодательстве". Участниками мероприятия стали представители бизнеса и руководители профильных подразделений ПАО "Россети".

В ходе вебинара, организованного Минэнерго России совместно с ПАО "Россети", обсуждались вопросы, касающиеся последних изменений в российском законодательстве в части упрощение процедуры технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса.

"Ленэнерго" на вебинаре представила советник генерального директора по взаимодействию с клиентами Снежана Китаева. Она рассказала представителям бизнес-сообщества о достижениях компании в части технологического присоединения. "Ленэнерго" активно работает над упрощением процедуры подключения. Петербург стал первым регионом России, завершившим внедрение целевой модели по технологическому присоединению. Это позволяет сделать процесс подключения максимально удобным для заявителей, снижает этапность и сроки подключения. Сегодня мы подключаем в среднем за 70 дней. Одним из весомых фактором сокращения сроков присоединения стал приоритет к выполнению работ хозяйственным методом, без привлечения подрядных организаций. Кроме того, упрощена процедура проведения работ по строительству, оптимизирована и процедура получения разрешения на проведение земляных работ, теперь выдача ордера ГАТИ происходит с помощью электронного личного кабинета за 10 рабочих дней", – сообщила Снежана Китаева.

Совершенствование процедуры технологического присоединения позволило "Ленэнерго" добиться серьезных результатов – в рейтинге Doing Business Россия впервые попала в десятку лучших стран в части "Подключение к системе энергоснабжения".