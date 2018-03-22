МОЭСК снижает срок исполнения договоров по техприсоединению до 70 дней, об этом стало известно на Четвертом вебинаре по вопросам ТП

21 марта на площадке "Московской объединенной электросетевой компании" (входит в ГК "Россети") состоялся четвертый вебинар, посвященный обсуждению темы технологического присоединения (ТП) потребителей. Мероприятие было проведено совместно с Министерством энергетики РФ и ПАО "Россети".

На этот раз в центре внимания спикеров и участников вебинара находились особенности технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса, в том числе речь шла о новшествах российского законодательства в данной сфере.

Помимо руководства Минэнерго РФ, ПАО "Россети" и ПАО "МОЭСК" в дискуссии приняли участие советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО "Ленэнерго" Снежана Китаева, представители общественных организаций, объединяющих и отстаивающих интересы малого и среднего предпринимательства, "ОПОРА РОССИИ" и АО "Корпорация МСП".

В рамках вебинара заместитель генерального директора по техприсоединению и развитию услуг ПАО "МОЭСК" Александр Пятигор озвучил информацию, что по поручению генерального директора компании Петра Синютина еще более снижен срок техприсоединения потребителей. Все договоры, заключенные с МОЭСК после 12 февраля 2018 года, будут исполнены в срок до 70 дней (ранее до 80 дней).

Высокую оценку проделанной энергетиками работы по упрощению процедуры техприсоединения дали в своих выступлениях заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Дмитрий Михеев и директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО "Россети" Александр Корнеев.

К онлайн-просмотру вебинара подключились зрители из нескольких регионов нашей страны. Экспертам были заданы вопросы от жителей Тверской, Самарской, Московской областей. Ответы на все вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, были направлены их авторам по электронной почте. Столь активная обратная связь демонстрирует востребованность вебинара как формы общения с потребителями, и будет обязательно продолжена в будущем.