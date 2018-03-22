Нижновэнерго обеспечит надежное электроснабжение в период паводка

Филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" реализует комплекс противопаводковых мероприятий в электросетевом хозяйстве Нижегородской области. В период весеннего снеготаяния и разлива рек усложняются условия эксплуатации энергообъектов, находящихся в зоне возможного подтопления, повышается вероятность возникновения возможных технологических нарушений от воздействия паводковых вод.

Чтобы не допустить снижения качества электроснабжения потребителей Нижегородской области в период весеннего половодья, специалисты "Нижновэнерго" реализуют комплекс профилактических мероприятий. С момента начала паводка будет производиться ежедневный мониторинг паводковой ситуации. Кроме того, энергетиками будут выполняться регулярные инженерные осмотры переходов воздушных линий электропередачи (ВЛ) через реки, ВЛ 6-10 кВ и ВЛ 35-110 кВ в пойменных зонах и на других затопляемых участках. Уже сейчас, под постоянный контроль взяты электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов (медицинских и образовательных учреждений, котельных, насосных станций и пр.). Для их оперативного подключения в случае возникновения возможных внештатных ситуаций в компании имеется значительный объем резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ). На всех объектах электросетевого комплекса производится проверка работоспособности дренажных устройств и средств водоотлива, исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов. В данный момент, проводятся регулярные уборки снега и льда с крыш зданий энергообъектов. Для ликвидации возможных повреждений в электрических сетях сформирован аварийный резерв материалов.

В ближайшее время, оперативно-ремонтный персонал "Нижновэнерго" завершит прохождение инструктажей и тренировок по отработке действий в условиях паводка и организации работ в электроустановках и на ВЛ в зонах возможного подтопления, в том числе с использованием специальной техники и плавсредств. На данный момент, работники компании обеспечены спецодеждой, спасательными жилетами, а также снегоболотоходами и вездеходами, на которых будет проводиться осмотр линий электропередачи в течение всего паводкового периода.

Комплекс противопаводковых мероприятий осуществляются энергетиками в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС и другими организациями, обеспечивающими нормальное функционирование инфраструктуры городов и районов Нижегородской области. В связи с этим, энергетиками будут проводиться регулярные проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций. После завершения паводкового сезона специалисты "Нижновэнерго" выполнят обследование территорий подстанций и ВЛ на территориях, подвергшихся размыву и подтоплению, для определения и ликвидации возможных повреждений.