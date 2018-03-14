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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Оренбурге

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

22 марта 2018, 09:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить XV Специализированную выставку  "Нефть. Газ. Энерго – 2018", которая пройдет с 28 по 30 марта 2018 года.

Место проведения: г.Оренбург,  Шарлыкское шоссе, 1/2, здание конгресс-центра "Армада", зал Неплюев,

Наш стенд №15

Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки "ЭПОКС". 

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Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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