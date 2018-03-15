Почти 68 тысяч киловатт-часов украдено энерговорами в Шпаковском и Грачевском районах Ставрополья

По итогам двух месяцев 2018 года рейдовой работы специалистами филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") составлено 47 актов безучётного потребления электроэнергии на 1 млн 29,2 тыс. кВт.ч. Этого объема хватило бы для электроснабжения города Минеральные Воды (с населением свыше 75 тысяч жителей) в течение трех дней.



Большая часть нарушений приходится на население – за отчетный период составлено 36 актов на 147,1 тыс. кВт.ч. В отношении юридических лиц составлено 11 актов безучетного потребления электроэнергии на 882,05 тыс. кВт.ч.

Наибольшее количество актов (18 шт.) составили энергетики Западных электрических сетей (ЗЭС) "Ставропольэнерго".

В лидерах по воровству потребленной электроэнергии на территории обслуживания ЗЭС два месяца подряд значатся Грачевский и Шпаковский районы, где сотрудниками филиала было зафиксировано семь случаев хищения 26,2 тыс. кВт.ч и 14 случаев на 41,05 тыс. кВт.ч.

Несанкционированное подключение к сетям приводит не только к падению качества поставляемой электроэнергии, но и влечет риск возникновения внештатных ситуаций. И в первую очередь сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком.

Во избежание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие несанкционированных подключений к действующим электрическим сетям, сотрудники "Ставропольэнерго" обращаются ко всем жителям Ставропольского края: если вам известны факты неучтенного потребления электроэнергии просьба незамедлительно сообщить данную информацию в районные электрические сети (РЭС) по вашему месту жительства или же обращаться по телефону Контакт-центра: 8 800 775-91-12.

