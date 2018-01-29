Промышленность России: итоги 2017 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния промышленности России по итогам 2017 года. По оценкам Института, в промышленном производстве в связи со спадом добычи нефти и газа наблюдается существенное замедление роста, в то время как спрос на российскую промышленную продукцию был самым высоким за последние 5 лет. Перспективы промышленного роста в 2018 году будут во многом определяться проводимой государством денежно-кредитной политикой.

Индекс ИПЕМ-производство третий год подряд показал положительное значение: по итогам 2017 года его рост составил 0,9%. По сравнению с прошлогодним значением темп прироста оказался меньше на 0,7 п.п. (в 2016 году значение индекса без учета вклада дополнительного дня в високосном году составило 1,6%). В этом году показатель активно рос в 1-м полугодии: за первые 6 месяцев значение индекса ИПЕМ-производство составило 1,8%. Скромный итоговый результат вызван спадом промышленного производства, наблюдавшимся с сентября (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Индекс ИПЕМ-спрос в годовом исчислении стал самым высоким за последние 5 лет. В 2016 году он впервые после продолжительного падения вышел в плюс, а по итогам прошедшего года темп роста показателя ускорился в 8 раз и составил 2,4% относительно 2016 года. В течение года динамика спроса повторяла динамику производства: рост в первые 8 месяцев (пиковое значение зафиксировано в августе – +3,5% к январю-августу 2016 года) и дальнейшее снижение.

Основным фактором замедления индексов стало снижение добычи нефти и газа в последние месяцы 2017 года. Так, добыча нефти в сентябре-декабре 2017 года сократилась на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Вслед за падением добычи сокращался и экспорт (–2,4% за сентябрь-декабрь 2017 года). Данный спад в первую очередь связан с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и мониторингу экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена в ноябре на весь 2018 год.

Добыча газа в конце 2017 года также существенно сокращалась, однако в целом за год фиксируется ее уверенный рост (+7,9% к 2016 году). Это связано с ростом экспорта газа в дальнее зарубежье (+6,8%), а в направлении Европы в 2017 году достигнут новый рекорд экспортных поставок – 193,9 млрд куб. м (+8,1% к 2016 году).

Поддержала показатели отраслей ТЭК и добыча угля, рост которой по итогам года составил 6,3% до 407,8 млн т. Ключевой вклад внес экспорт: по итогам года экспортная погрузка угля на железнодорожном транспорте впервые в истории превысила погрузку во внутреннем сообщении, при этом сразу на 13,8% (192,2 млн т против 168,9 млн т).

Прирост спроса в низкотехнологичных отраслях по итогам 2017 года показал рекордное значение за последние 5 лет (+6,1% к 2016 году). По данным Росстата, производство пищевых продуктов за период январь-ноябрь 2017 года выросло на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за 11 месяцев прошлого года текстильное производство выросло на 7,5% к аналогичному периоду 2016 года.

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности также продемонстрировал уверенный рост, показав положительное значение впервые за 5 лет (+1,4% к 2016 году). Важным фактором возобновления роста в данном секторе стало увеличение спроса со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ и др.) и предприятий железнодорожного машиностроения на черные металлы. Основные точки роста спроса можно наглядно проиллюстрировать на примере цемента, отгрузка которого в 2017 году на сети железных дорог увеличилась (+0,6%), а производство – сократилось (-0,7% за 11 месяцев 2017 года). Такая ситуация возможна, например, тогда, когда спрос генерируется крупными проектами с централизованной системой закупок и поставок по сети железных дорог.

В высокотехнологичных отраслях отрицательная динамика спроса сохраняется: по итогам 2017 года показатель снизился относительно 2016 года на 7,8%. Спад существенно меньше, чем в 2014 и 2015 годах (-15,8% и -24,4% соответственно), однако выше, чем в 2016 году (-3,2% к 2015 году).

"Замедление роста промышленности в 2017 году по сравнению с 2016 связано, прежде всего, с тем, что в прошлом году ресурсов для восстановительного роста практически не осталось, а значительная часть спада была отыграна еще год назад, - объяснил заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. - В 2018 году одним из важнейших факторов, определяющих промышленный рост, будет влияние денежно-кредитной политики. Продолжится ли снижение ключевой ставки, и последуют ли за этим снижение кредитных ставок для промышленности – от этого во многом зависит динамика инвестиций в основной капитал и, следовательно, будущие перспективы промышленного и экономического роста".