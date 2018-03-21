РНК СИГРЭ приглашает принять участие в ХХI Всероссийской научно-технической конференции "Пути повышения надёжности, эффективности и безопасности энергетического производства"

Приглашаем вас принять участие в ХХI-ой Всероссийской научно-технической конференции "Пути повышения надёжности, эффективности и безопасности энергетического производства", которая пройдет 4-8 июня 2018 года в г. Геленджик, с. Дивноморское Краснодарского края.

Организатор проведения конференции - Краснодарская краевая ассоциация "Региональное научно-техническое объединение энергетиков и электротехников" при технической поддержке и широком участии ПАО "Кубаньэнерго".

На конференцию приглашаются руководители и технические специалисты электросетевых и энергосбытовых организаций, заводов-изготовителей и поставщиков электротехнической продукции, научно-технических, ремонтных и наладочных предприятий России.

Участникам конференции предлагается выступить с презентационным докладом и с демонстрацией электротехнической продукции.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте kka-rntoee.ru.

Основные вопросы программы конференции: ссылка.

Заявка на участие в конференции: ссылка.

Информация о стоимости участия доступна в файле по ссылке.