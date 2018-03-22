"Россети" продолжают цифровизацию электросетевого комплекса Калининградской области

В среду, 21 марта, в ходе рабочей поездки в Калининградскую область генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский осмотрел введенные недавно в эксплуатацию две инновационные подстанции дочерней структуры - "Янтарьэнерго" - "Храброво" и "Романово".

Оба энергообъекта построены в рамках создания в Калининградской области цифрового электросетевого комплекса и работают в полностью автономном режиме. Управление ими ведется из главного центра управления сетями региона.

Для обеспечения технологической и кибербезопасности проект построения "интеллектуальной" сети в российском анклаве реализуется с применением только отечественных технологий и оборудования.

Павел Ливинский отметил, что результаты, получаемые в Калининградской области в ходе цифровизации сетевой инфраструктуры, важны для всей группы "Россети", т.к. при принятии решений о тиражировании опыта местных энергетиков в других регионах, смотреть будут именно на те показатели, которых удалось добиться в пилотной зоне.

"В Мамоновском и Багратионовском районах Калининградской области, где впервые в России появился "Цифровой РЭС" менее чем за два года удельные операционные затраты снижены почти на 20%, количество технологических нарушений и их продолжительность сокращены на 60%, уровень потерь в этих районах снижен практически на 10%. Необходимо в кратчайшие сроки внедрить проверенные технологии в оставшихся 16 районах для получения положительного эффекта в масштабах всего региона", - подчеркнул глава "Россетей".