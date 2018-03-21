Рязаньэнерго: электросетевой комплекс региона готов к надежной работе в период паводка

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" провел комплекс подготовительных мероприятий для надежного электроснабжения потребителей и стабильной работы энергооборудования и его сохранности в сезон весеннего половодья.

Энергетики осмотрели переходы воздушных линий (ВЛ) через реки, проверили состояние фундаментов опор и защиты их оснований от ледохода в поймах рек и местах, которые могут быть подвержены размыву. Энергообъекты и участки ВЛ, расположенные в зонах возможного подтопления, а также электроустановки, питающие социально значимые объекты, будут находиться под особым контролем сотрудников Рязаньэнерго на протяжении всего периода паводка.

Бригады оснащены инвентарем, экипировкой и средствами защиты для проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечены схемами заездов на подстанции и участки ВЛ с указанием возможных водных и других препятствий, а также способами их преодоления и путями объездов. Проведена дополнительная проверка средств связи, транспорта, стационарных и передвижных насосов, плавательных средств и другой спецтехники для предотвращения и оперативной ликвидации возможных последствий подтопления электросетевых объектов.

Готовы к работе и экстренной транспортировке в случае необходимости резервные источники систем электроснабжения. Для скорейшего реагирования в случае угрозы или возникновения нештатных ситуаций налажено взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС по Рязанской области, гидрометеорологической службой и районными администрациями. Персонал прошел противоаварийные тренировки и инструктажи о порядке действий в зонах риска, в том числе с проработкой вопроса об оказании первой помощи пострадавшим на воде.

Ежегодный план мероприятий по подготовке к периоду активного таяния снега был разработан и реализован с учетом опыта работы в предыдущие весенние сезоны и прогнозов метеорологов. В этом году интенсивность паводка ожидается в пределах среднегодовых значений.

