Системный оператор и Ассоциация "НП Совет рынка" провели семинар по вопросам участия в имитационном отборе проектов модернизации

В Системном операторе прошел семинар, в ходе которого руководители АО "СО ЕЭС" и Ассоциации "НП Совет рынка" рассказали представителям генерирующих компаний о целях и основных принципах проведения имитационного (тестового) отбора проектов по модернизации генерирующих объектов тепловых мощностей.

Имитационный отбор проводится в целях практической отработки процедур допуска, уточнения перечня работ, относимых к проектам по модернизации, перечня подтверждающих документов, формы заявки, а также критериев допуска и отбора. По результатам имитационного отбора специалисты Системного оператора совместно с Советом рынка и АТС подготовят сценарные расчеты для различных вариантов критериев отбора проектов по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.

Участие в тестовом отборе могут принять все компании, работающие на оптовом рынке, которые планируют реализовать мероприятия по модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций в 2021-2030 годах в рамках разрабатываемой Правительством РФ программы модернизации. Заявки от генерирующих компаний принимаются с 7 до 19 марта. Результаты выполненных сценарных расчетов в соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" будут представлены в Минэнерго России не позднее 1 апреля.

"Крайне важно в рамках этого имитационного отбора определить перечень возможных проектов по модернизации и планируемые сроки работ.", – отметил заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Федор Опадчий, открывая мероприятие.

Заместитель главы Системного оператора подчеркнул, что в отличие от ранее проводимых имитационных процедур в РСВ и КОМ, задачей данного отбора является не формирование законченного перечня отобранных проектов, а подготовка различных вариантов сценарных расчетов, которые в дальнейшем будут использоваться при разработке критериев отбора.

Заместитель директора по энергетическим рынкам АО "СО ЕЭС" Ольга Лонщакова рассказала участникам мероприятия о порядке заполнения заявки и особенностях указания параметров для различных вариантов проектов модернизации, о технологических ограничениях имитационного отбора и подтверждающих документах, которые необходимо приложить к заявке.

Выступление начальника управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации "НП Совет рынка" Екатерины Усман было посвящено экономическим параметрам имитационного отбора и возможным вариантам критериев отбора проектов по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.

По окончании семинара его участники смогли задать вопросы специалистам Системного оператора и Совета рынка. Наибольший интерес у представителей генерирующих компаний вызвали вопросы определения критериев, соответствие которым позволяет генерирующему объекту участвовать в программе модернизации, заполнения формы заявки на участие в имитационном отборе и представления результатов сценарных расчетов.