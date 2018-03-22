Совещание рабочей группы "Кабельная продукция и материалы"

21 марта в рамках выставки Cabex-2018 прошло заседание Рабочей группы "Кабельная продукция и материалы". На заседании рассмотрели и утвердили дорожную карту развития направления "Кабельная продукция и материалы" до 2025 года и обсудили текущие вопросы по направлению. "РусКабель" входит в состав рабочей группы и Александр Гусев принял участие в совещании.

"Считаю, что выставка Cabex – это достаточно удачная площадка для проведения очередного заседания нашей рабочей группы. Если говорить в целом о функционировании рабочих групп Межведомственного координационного совета, то я хочу отметить следующее: рабочая группа по кабельной продукции и материалам считается одной из наиболее успешных", – сказал, открывая совещание, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Олег Токарев.

Как рассказал Олег Биндар, директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО "Россети", для составления рабочей карты были опрошены более 40 крупных поставщиков электротехнического оборудования.

На сегодняшний день в дорожной карте утвердили 7 пунктов в перечне критичного оборудования, не имеющего отечественных аналогов:

Кабель силовой 500кВ (есть отечественные разработки, проводятся испытания); Кабельная арматура 220-500 кВ (муфты), в т.ч. для маслонаполненных кабельных систем 110-220кВ; Подводный кабель, кабель для шельфовых месторождений, кабель среднего и высокого напряжения на постоянный ток; Кабель для атомных станций сроком службы 60 лет (кабельная система кабель-муфта); Материалы для кабельно-проводниковой продукции (полиэтилен для оболочки, изоляции, безгалогенные композиции и пр.); Кабель в СПЭ 110-500кВ с алюминиевой оболочкой; кабель с алюминиевой жилой большого сечения; Инновационные провода для линий ВЛ (высокотемпературный провод, провод с композитным сердечником и пр).

Также в дорожной карте прописаны компании-изготовители оборудования, сроки, предполагаемый объемы рынка и комплекс мер для развития направления "Кабельная продукция и материалы" финансового характера. Эти меры включают в себя как налоговые льготы, так и субсидирование/софинансирование и другие стимулирующие льготы.

В обсуждении дорожной карты приняли активное участие представители многих компаний. Так представитель компании "Камский кабель" выступил с заявлением, что компания готова работать по кабелю для атомных станций сроком службы 60 лет, единственной проблемой может стать сертификация и утверждение продукции к заявленному сроку. Представитель компании Призмиан сообщил, что компания готова рассмотреть возможность включения в программу локализации производства переходные муфты 110-220 кВ. Представитель компании Borealis сообщил о желании компании войти как технический консультант для работы в группе.

Работу по разработке технологии производства пероксидносшиваемого полиэтилена для применения в кабельной промышленности представил ведущий специалист по разработке материалов для кабельной промышленности "МЕТАКЛЭЙ" Андрей Мешалкин. Компания реализует полный цикл разработки и испытаний полимерных композиционных материалов на собственной площадке.

Илья Куликов, руководитель группы проектов по развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности ОК "РУСАЛ", представил высокотемпературные сплавы на основе алюмоциркония и высококомпактированные провода.

Председатель Совета директоров компании "Изолятор" (ООО "Масса") Александр Славинский сообщил о желании включения в эту рабочую группу и рассказал о производстве кабельной арматуры - муфт - на своём предприятии. Уже сейчас муфты на 110 кВ проходят испытания, в ближайших планах 220 кВ.

Кроме того, г-н Токарев рассказал об обновленном механизме специального инвестиционного контракта – т.н. СПИК 2.0, который будет распространен на закупки компаний с госучастием по 223-ФЗ и расширит возможности по экспорту. Призвал он компании и активнее участвовать в нормативно-правовой деятельности: "По тем законодательным нормативным инициативам, которые присутствуют в дорожной карте, хотелось бы обратиться к участникам рынка. Дело в том, что мы проанализировали нормотворчество за прошлый год, и порядка 30-40% нормативных актов, которые были приняты в интересах промышленности, были инициированы самими предприятиями. Поэтому я хотел бы обраться к вам, чтобы вы дали свои предложения".

Группа "Кабельная продукция и материалы" организована в начале 2017 года в рамках деятельности Межведомственного Координационного совета по развитию энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности РФ, который в свою очередь создан приказом Минпромторг и Минэнерго России.