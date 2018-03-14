Совет Фонда "Сколково" обсудил реализацию второй очереди Технопарка

На состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда был рассмотрен вопрос о проектировании второй очереди Технопарка "Сколково". Нынешнее здание Технопарка, крупнейшего в Восточной Европе (первая очередь), было открыто в январе 2017 года. На сегодня Технопарк заполнен на 98,5%, сказал его гендиректор Ренат Батыров.

В начале работы Совета выступил Президент "Сколково" Виктор Вексельберг. "Мы сохраняем приверженность принципам международной кооперации в науке и в бизнесе", - заявил он, выразив оптимизм в отношении перспектив сотрудничества Фонда с его международными партнерами.

Касаясь главного пункта заседания – обсуждения проектирования второй очереди Технопарка, Президент Фонда подчеркнул, что в новых зданиях должны быть обеспечены все условия для создания самых современных лабораторий на перспективу.

В офисах и лабораториях действующего Технопарка работает 202 компании. Средний объем выручки стартапов - резидентов Технопарка составляет 20 млн рублей в год.

Одним из преимуществ аренды площадей в Технопарке "Сколково" является доступ к 16 Центрам коллективного пользования (ЦКП); ими управляют частные компании-операторы. Благодаря их сервисам, сколковские компании смогли сэкономить порядка 2,5 млрд рублей на покупке оборудования. ЦКП выполнили для участников Фонда заказов на сумму свыше 200 млн рублей, утверждает Р.Батыров.

В Технопарке также действует открытый в ноябре 2017 г. Биомедицинский коворкинг. Это уникальная для России инфраструктурная лаборатория, благодаря которой стартап не тратит собственные средства на лабораторную мебель и оборудование. Компании-участники могут арендовать лабораторию на срок от одного дня. При этом весь интеллектуальный продукт, создаваемый в лаборатории, принадлежит стартапу. Пользоваться коворкингом, индустриальным партнером которого является корпорация Johnson & Johnson, могут не только сколковские компании.

Другим интересным форматом Технопарка является Робототехнический хакспейс. Где оборудованы места для сборки прототипов. Сейчас в хакспейсе размещены 4 компании, еще два с половиной десятки участников Фонда регулярно пользуются его услугами.

Технопарк стал местом проведения масштабных инновационных событий, включая такие крупные международные конференции, как "Открытые инновации". Всего за год здесь проходит свыше 250 мероприятий. 24 апреля здесь состоится крупнейшая робототехническая конференция России, Форум Skolkovo Robotics.

Здание Технопарка расположено в географическом центре иннограда, через дорогу от жилых кварталов, 60% арендаторов которых - сотрудники сколковских компаний. Здесь же находится Международная гимназия "Сколково"; половина ее студентов – дети сотрудников компаний-участников Фонда.

"Мы видим, что компании в Технопарке растут быстрее, чем вне его, – за счет тех возможностей, которые в нем заключены", - резюмировал Ренат Батыров, обосновывая необходимость строительства второй очереди Технопарка. Предполагается, что в течение ближайших трех лет будет построено 75 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных площадей.

Первая очередь Технопарка "Сколково" была построена на средства Фонда. Вторая должна стать инвесторским проектом.

Один из ключевых партнеров "Сколково", Сбербанк, намерен построить на территории иннограда жилой квартал для сотрудников своего дата-центра и технопарка, было заявлено на заседании Совета Фонда. Виктор Вексельберг назвал это событие "знаковым" для инновационного центра.

Некоторые подробности о жилом квартале Сбербанка сообщила агентству ТАСС пресс-служба финансовой организации: в Сколково банк построит 60355 кв метра жилья, или 653 квартиры, рассчитанные на проживание 1600 человек, .

"Ориентировочные сроки выхода на площадку - август 2018 года. Строительство объектов займет 24 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Следующее заседание Совета Фонда пройдет в новом кампусе Сколковского института науки и технологий, пообещал председатель правления "Сколково" Игорь Дроздов.