Специалисты "Вологдаэнерго" получат консультации Уполномоченного по правам человека в регионе Олега Димони

В филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") состоялось подписание соглашения между Вологодской областной организацией "Всероссийский Электропрофсоюз" и Уполномоченным по правам человека Вологодской области Олегом Димони о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина.

Это следующий шаг в создании доступного для работников "Вологдаэнерго" информационного поля в решении правовых вопросов, так как с февраля 2018 года в компании начала свою работу юридическая консультация, которая призвана оказать всестороннюю помощь работникам компании в решении правовых вопросов. Все консультации проводятся абсолютно бесплатно и по большинству отраслей права (кроме уголовного, патентного права). В ходе консультаций могут быть составлены различные жалобы, заявления, обращения, иски.

"Документ, который мы подписали, очень важен для нас с точки зрения взаимодействия и компетентной помощи со стороны Олега Анатольевича и его коллег. Это также будет способствовать снятию социальной напряженности, совершенствования процесса правового просвещения в целях формирования правовой культуры и привития уважения к закону, реализации взаимных мероприятий, а также привлечения общественности к осуществлению этой деятельности", - рассказал председатель профсоюзной организации "Вологдаэнерго" Андрей Семенов.

Олег Димони в свою очередь выразил готовность к совместной работе.

"Та тема профсоюзных организаций и их работы в целом, которую мы сегодня затронули в ходе встречи – на мой взгляд, актуальна и достаточно важна. Конечно, без грамотного правого обеспечения сегодня трудно и небезопасно. В этой связи, подписанное нами соглашение – серьезное подспорье не только в отрасли энергетики, но и во всех других отраслях в подобных профсоюзах. Поэтому готов включиться в работу. В скором времени начнем проводить лекции, семинары и встречи по вопросам юрисдикции", - отметил Олег Димони.

Добавим, что за непродолжительное время работы юридической консультации за помощью к специалистам более 20 работников предприятия.