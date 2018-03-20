Стала известна причина серьезного пожара в Столбово

В среду, 21 марта, в деревне Столбово Слободского района произошел серьезный пожар. Там огонь охватил жилой дом.

Возгорание началось в 16:10 на улице Полевой. На место происшествия оперативно выехали шесть пожарных расчетов. Дом горел открытым огнем по всей площади. Два человека были эвакуированы.

Пламя удалось ликвидировать. Однако у здания обгорели кровля, перекрытия, стены. Ориентировочный материальный ущерб — 1 млн рублей. В ГУ МЧС России по Кировской области сообщили, что предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в пристрое. На данный момент все обстоятельства пожара устанавливаются.