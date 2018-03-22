ТГК-14 планирует обновить две ТЭЦ по программе модернизации теплогенерации

ТГК-14 рассчитывает модернизировать мощности ТЭЦ-1 в Чите и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ в рамках обсуждаемой сейчас программы модернизации тепловой генерации, сообщает компания.

"ТГК-14 планирует модернизировать генерирующие мощности Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в рамках прорабатываемой программы модернизации объектов энергогенерации по схеме ДПМ-штрих в 2021-2030 годах", — говорится в сообщении компании.

Износ основного оборудования станций по оценкам ТГК превышает 70%. Для замещения старой генерации у компании есть несколько проработанных вариантов, наиболее эффективными из них энергетики считают завершение строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 и завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

"Реализация данных проектов является затратной, но именно она даст возможность комплексно решить ряд назревших проблем по энергоснабжению двух крупнейших сибирских регионов", — отмечается в сообщении.

Суммарный ввод нового генерирующего оборудования для каждого региона составит около 230 МВт.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал.ч.

РИА Новости