В филиале "Чувашэнерго" идет подготовка к грозовому сезону

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Чувашэнерго" ведется подготовка электрооборудования подстанций (ПС) электрических сетей и воздушных линий (ВЛ) электропередачи к надежной работе в период грозового сезона.

Во всех производственных отделениях филиала "Чувашэнерго" разработаны планы мероприятий по подготовке к грозовому сезону 2018 г. распределительных устройств ПС и ВЛ 35-110 кВ и распределительных сетей 6-10 кВ. На предприятии проводится проверка наличия проектной и исполнительной документации, соответствие устройств молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций требованиям НТД. До начала грозового сезона работниками "Чувашэнерго" будут проведены проверки средств защиты оборудования ПС от перенапряжения, изоляции ВЛ, заземления грозотросов и молниеотводов. Проводится ревизия резерва разрядников, ограничителей перенапряжения и элементов ВЛ, наиболее подверженных повреждениям в грозовой период.

Особое внимание уделяется технике безопасности. С оперативным и ремонтным персоналом в обязательном порядке будут проведены внеочередные инструктажи и тренировки по определению мест повреждений на высоковольтных линиях электропередачи.

Подготовка к грозовому сезону - один из важнейших этапов в работе энергетиков, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики.