Фонтаны перезимовали, время готовиться к запуску!

26 марта сотрудники ГБУ «Гормост» демонтируют защитный купол с фонтана в ГМЗ «Царицыно» – это единственный фонтан в столице, который на зиму защищают куполом. Купол состоит из 8 секторов весом 400 кг каждый, которые соединяются с помощью 4000, 4000 пластин и 64 закладных деталей.

Уборка купола, промывка фонтана и вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней, далее на фонтане начнутся финальные подготовительные работы перед запуском. Каждый день на объекте будут работать 25 человек и 3 единицы техники.

Светодинамический фонтан в ГМЗ «Царицыно» по праву считается одним из красивейших фонтанов столицы. Подсветка устройства осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное число художественных композиций. Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4000 светильников, музыкальную установку.