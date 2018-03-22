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Пресс-релизы

МОЭСК снижает срок исполнения договоров по техприсоединению до 70 дней, об этом стало известно на Четвертом вебинаре по вопросам ТП

МОЭСК снижает срок исполнения договоров по техприсоединению до 70 дней, об этом стало известно на Четвертом вебинаре по вопросам ТП

22 марта 2018, 10:18
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: МОЭСК

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Сегодня на площадке «Московской объединенной электросетевой компании» (входит в ГК «Россети») состоялся четвертый вебинар, посвященный обсуждению темы технологического присоединения (ТП) потребителей. Мероприятие было проведено совместно с Министерством энергетики РФ и ПАО «Россети».

На этот раз в центре внимания спикеров и участников вебинара находились особенности технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса, в том числе речь шла о новшествах российского законодательства в данной сфере.

Помимо руководства Минэнерго РФ, ПАО «Россети» и ПАО «МОЭСК» в дискуссии приняли участие советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО «Ленэнерго» Снежана Китаева, представители общественных организаций, объединяющих и отстаивающих интересы малого и среднего предпринимательства, «ОПОРА РОССИИ» и АО «Корпорация МСП».

В рамках вебинара заместитель генерального директора по техприсоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК» Александр Пятигор озвучил информацию, что по поручению генерального директора компании Петра Синютина еще более снижен срок техприсоединения потребителей. Все договоры, заключенные с МОЭСК после 12 февраля 2018 года, будут исполнены в срок до 70 дней (ранее до 80 дней).

Высокую оценку проделанной энергетиками работы по упрощению процедуры техприсоединения дали в своих выступлениях заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Дмитрий Михеев и директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Александр Корнеев.

К онлайн-просмотру вебинара подключились зрители из нескольких регионов нашей страны. Экспертам были заданы вопросы от жителей Тверской, Самарской, Московской областей. Ответы на все вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, были направлены их авторам по электронной почте. Столь активная обратная связь демонстрирует востребованность вебинара как формы общения с потребителями, и будет обязательно продолжена в будущем.

Компания: ПАО

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