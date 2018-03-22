МРСК Центра и Приволжья: безопасность сотрудников компании остается безусловным приоритетом

В 2017 году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» полностью выполнило все запланированные мероприятия по обеспечению профессиональной безопасности энергетиков и снижению рисков травматизма на энергообъектах компании.

В целях обеспечения безопасности своих сотрудников основные усилия компании были направлены на улучшение состояния оборудования, а также на обеспечение персонала современными средствами защиты и приспособлениями для ведения работ: спецодеждой и обувью, устойчивой к воздействию электрической дуги, комплектами переносных заземлений для установки с земли, индивидуальными сигнализаторами напряжения и др.

В течение года в МРСК Центра и Приволжья постоянно проводилось теоретическое и практическое (на учебно-тренировочных полигонах) обучение персонала, имеющего право производства работ повышенной опасности, в том числе в электроустановках, на высоте, работ по расчистке трасс ВЛ. Во всех девяти филиалах компании регулярно организовывались профилактические и тематические мероприятия: Дни охраны труда, Дни оперативного работника, смотры-конкурсы по охране труда. Большая работа в ушедшем году была проведена и в целях повышения безопасности дорожного движения: регулярные обучающие семинары, конкурсы профессионального мастерства среди водителей, декадники по безопасности дорожного движения, а также различные формы обучения водительского состава – все направлено на предотвращение травматизма персонала при эксплуатации автотранспортных средств.

Кроме того реализован ряд технических мероприятий, направленных на предотвращение случаев травматизма со сторонними лицами. В их числе учащенные осмотры энергооборудования, запирающих устройств и дверей энергообъектов, находящихся на территории или в непосредственной близости от детских учебных заведений, вынос энергообъектов с территорий детских учреждений, замена неизолированного провода на более современный и безопасный самонесущий изолированный провод, а также замена воздушных линий на подземные кабельные. Кроме того, энергетиками была проведена активная профилактическая разъяснительная работа с населением, в первую очередь с детьми и подростками, направленная на предотвращение случаев электротравматизма.

Всего в 2017 году на мероприятия по охране труда и сохранению здоровья персонала было выделено 415 млн рублей. Еще более 1 млрд рублей было направлено на обеспечение безопасного состояния оборудования, в том числе замену устаревшего оборудования на более современное и безопасное. В 2018 году работа по всем этим направлениям будет продолжена.