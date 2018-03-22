ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Оренбурге

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить XV Специализированную выставку «Нефть. Газ. Энерго – 2018», которая пройдет с 28 по 30 марта 2018 года.

Место проведения: г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2, здание конгресс-центра «Армада», зал Неплюев,

Наш стенд №15

Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки «ЭПОКС».