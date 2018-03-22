 
Подписаться на новости
Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Оренбурге

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

22 марта 2018, 10:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

46 просмотров

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить XV Специализированную выставку  «Нефть. Газ. Энерго – 2018», которая пройдет с 28 по 30 марта 2018 года.

Место проведения: г.Оренбург,  Шарлыкское шоссе, 1/2, здание конгресс-центра «Армада», зал Неплюев,

Наш стенд №15

Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки «ЭПОКС». 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: RusCable.Ru
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно