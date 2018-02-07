Орелэнерго полностью обеспечило потребность АО "ГМС Ливгидромаш" в электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» завершил мероприятия по второму этапу технологического присоединения (ТП) производственного комплекса одного из крупнейших промышленных предприятий Орловской области – АО «ГМС Ливгидромаш», которое будет выпускать насосное оборудование для нефтепереработки и транспорта нефтепродуктов в рамках федерального проекта по импортозамещению.

Второй этап ТП подразумевал ввод в эксплуатацию еще одного трансформатора на подстанции «Ливгидромаш», построенной в 2016 году и обеспечивающей электроэнергией часть завода. В целях своевременного исполнения договора технологического присоединения филиал взял на себя обязательства по техническому надзору процедуры ТП электросетевых объектов АО «ГМС Ливгидромаш». Сотрудники Орелэнерго выполнили полный цикл организационных и технических мероприятий по вводу оборудования в работу.

Реализация этого проекта позволила в полном объеме обеспечить не только потребность предприятия в электроэнергии, но и исключить перерывы в электроснабжении на случай нештатных ситуаций.

- Кроме того, чтобы обеспечить АО «ГМС Ливгидромаш» надежное энергоснабжение для выполнения его производственных задач, мы взяли на себя функции по оперативному обслуживанию и эксплуатации подстанции. В рамках договора на оперативно-техническое обслуживание Орелэнерго будет оказывать предприятию квалифицированную помощь в решении задач, связанных с бесперебойной работой энергообъекта, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Юрий Волченков.

Напомним, АО «ГМС Ливгидромаш» является одним из крупнейших на территории России производителей насосного оборудования. Предприятие производит насосы для водоснабжения, теплоэнергетики, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, пищевых и химических производств, а также бытовые насосы и насосы для пожаротушения, судостроительной промышленности и портовых сооружений. География поставок охватывает большинство регионов России и более чем 30 стран мира.