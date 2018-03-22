Анкерные зажимы ЗАБ IEK: новая классика

Группа компаний IEK провела модернизацию ассортимента линейной арматуры для СИП и улучшила потребительские свойства анкерных зажимов ЗАБ 16-25 и ЗАБ 16-25М.

• По многочисленным просьбам потребителей в ассортимент IEK возвращен классический дизайн анкерного зажима ЗАБ 16-25.

Анкерный зажим ЗАБ 16-25 IEK® применяется для фиксации двух- и четырехжильных проводов СИП сечением 2х16 – 4х25 мм2 при ответвлении от основной магистрали. Разрушающая нагрузка ЗАБ 16-25 – 200 кгс.

Уникальная конструкция клиньев, расположенных с внешней стороны относительно прокладываемого провода, настолько облегчить процесс монтажа, что позволяет произвести его "одной рукой". Конструкция клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию и не повреждая при этом изоляцию провода.

Все детали зажима выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и климатическим условиям эксплуатации.

Достоинства анкерного зажима ЗАБ 2х16-4х25 IEK®:

Максимально простой и надежный монтаж;

Легко снимаемая дужка зажима позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам;

Рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию;

Не повреждает изоляцию;

Гарантия 8 лет.

• Анкерный зажим ЗАБ 16-25М производится в новом конструктиве: теперь диапазон сечений используемых проводников составляет 35 мм2 и наименование зажима изменилось на ЗАБ 16-35М.

Новая конструкция разработана инженерами ГК IEK с учетом пожеланий потребителей. ЗАБ 16-35М выпускается на собственном производстве ГК IEK в Тульской области.

В результате модернизации ЗАБ 16-25М (теперь ЗАБ 16-35М) диапазон сечений используемых проводников увеличился и составляет от 2х16 мм2 до 4х35 мм2.

Надежный анкерный зажим ЗАБ 16-35М применяется для фиксации двух и четырехжильных проводов СИП при ответвлении от основной магистрали. Разрушающая нагрузка – 233 кгс. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Зажим не требует инструмента для монтажа, легко снимаемая дужка зажима позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам.

Зажим может выполнять роль изолятора, так как выполнен из диэлектрического материала. Все детали производятся из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Гарантия производителя 6 лет.