Белгородэнерго в 2018 году введет в работу 561 километр ЛЭП и около 87 МВА мощности

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Белгородэнерго" приступили к реализации утвержденной инвестиционной программы 2018 года. В указанный период филиал планирует ввести в работу 86,7 МВА новой мощности, построить и реконструировать 561 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Объем финансирования программы составит порядка 2,3 млрд рублей (освоение без НДС).

Документ предусматривает комплексную модернизацию сразу трех крупных питающих центров 35-110 кВ: "Коньшино", "Роговатое" и "Промышленная".

Подстанция 110 кВ "Промышленная" расположена в Старом Осколе. Она обеспечивает электроснабжение целого ряда крупных категорийных потребителей, в числе которых кондитерская фабрика "Славянка", молочный комбинат "Авида", перекачивающая насосная станция оскольского водоканала. Реконструкция энергообъекта пройдет в течение двух лет. Проектом предусмотрена полная замена оборудования, обновление и расширение систем релейной защиты, телемеханики и учета электроэнергии.

На подстанции 35 кВ "Роговатое" запланирована модернизация оборудования ОРУ-35 кВ и комплектация объекта системами микропроцессорных релейных защит, которые в режиме реального времени будут контролировать показатели работы подстанции, мгновенно реагируя на возникновение нештатных ситуаций. Реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения порядка восьми тысяч потребителей Старооскольского района, в числе которых объект 1-ой категории надежности — свинокомплекс "Оскольский бекон".

Подстанция 35 кВ "Коньшино" обеспечивает электроэнергией тринадцать сел и хуторов Губкинского района. По итогам реконструкции, включающей замену устаревшего оборудования не современное, будет обеспечено бесперебойное и качественное электроснабжение 1356 потребителей.

Более 190 км ЛЭП энергетики реконструируют в небольших и отдаленных селах и хуторах. 322 км новых линий электропередачи будет построено для подключения к электроснабжению социально значимых объектов, предприятий промышленности и сельского хозяйства, а также новостроек по программе переселения из аварийного жилого фонда. Еще 47 км ЛЭП энергетики построят в микрорайонах ИЖС по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

Своевременная реализация инвестиционной программы будет способствовать надежной работе сетевого комплекса и создаст основу для динамичного развития экономики региона.