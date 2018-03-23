Долги за электроэнергию списываются с банковских карт неплательщиков

Свыше 15 тыс. судебных решений о взыскании задолженности за электроэнергию с граждан-неплательщиков направил филиал ПАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт" в банки Амурской области за последний год. В результате списания со счетов недобросовестных абонентов в бюджет энергокомпании удалось вернуть 46 млн. рублей. Помимо долга за энергоресурсы должникам предписано оплатить дополнительно порядка 8 млн. рублей пени за допущенную прострочку и 3,7 млн. рублей судебных издержек.

Напомним, в России действует упрощенная процедура взыскания задолженности за коммунальные услуги. Поставщики ресурсов могут получить решение суда в виде судебного приказа всего за несколько дней. Такая схема стала значительным подспорьем в борьбе с неплательщиками за ЖКУ в связи с загруженностью судов и ростом общего количества должников. Так, сумма недоплат амурчан за потребленную электроэнергию на 1 марта 2018 года превысила 400 млн. рублей. Ежемесячно юристами Амурэнергосбыта в суды направляется более 1,5 тыс. исковых заявлений о взыскании.

Специалисты отмечают, что упрощенная процедура возврата долгов через суд распространяется на так называемые бесспорные требования взыскателя, подтвержденные письменными доказательствами и признаваемые должником. Если в течение десяти дней после вынесения судебного приказа должник не погасит долг, энергокомпания направит исполнительный документ в банки, а при не обнаружении там расчетных счетов – в службу судебных приставов. В случае если и судебным приставам не удастся обнаружить счета должника, они направятся по месту его жительства для описи и ареста имущества, которое в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" реализуется в счет погашения долга.