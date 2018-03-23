Энергетики филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" готовятся к прохождению паводка

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") ведут подготовку к прохождению паводкового периода 2018 года и защите энергообъектов от половодья. Ежегодно пик прохождения паводка в Карачаево-Черкесии приходится на май-июнь, но к этому ответственному периоду в филиале начинают готовиться буквально с первых дней января.



В первую очередь, формируется центральная паводковая комиссия, члены которой должны выявить энергообъекты, попадающие в зону риска, а затем после проведения всех необходимых работ оценить их защищенность от весеннего половодья.



По итогам проведенного обследования в зону повышенного риска в паводковый период попали более 130 энергообъектов, расположенных в поймах рек Хуса, Малый Зеленчук, Кубань, Теберда, Большой Зеленчук, Маруха, Аксаут, Кефаль, Уруп и Подкумок и других.

Для защиты этих энергообъектов от удара "большой воды" в филиале утверждён план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в предстоящий сезон половодья. В частности, в текущем году планируется выполнить берегоукрепительные работы и произвести обваловку опор на пяти линиях электропередачи 35-110 кВ, расположенных в зоне потенциального подтопления. Противопаводковые мероприятия будут выполнены на ВЛ 35-110 кВ "Кубан-Халк – Полевая", "Горная – Гоначхир", "Поляна – Учкулан", "Карачаевск – Поляна" и "Старокувинск – Эрсакон" в Карачаевском, Адыге-Хабльском и Ногайском районах.

Кроме этого, в течение всего паводкового периода специалисты районных электрических сетей будут вести наблюдение за энергообъектами, расположенными в поймах рек, и за переходами воздушных линий 0,4-10 кВ через русла рек, а после прохождения осадков в сезон половодья будут внепланово осматривать линии электропередачи в поймах рек для принятия необходимых своевременных мер по их защите.



Для обеспечения надежной работы электросетевых объектов в паводковый период и получения оперативной информации о погодных условиях, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в сезон половодья также налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями ГУ МЧС по КЧР и местными органами власти.