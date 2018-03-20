Энергетики приступили к ремонту крупных питающих центров на юго-востоке Кубани

Специалисты Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") приступили к выполнению ремонтной программы 2018 года. В числе основных мероприятий – ремонт подстанций 35 кВ "Новокубанская" и "Плодовая", обеспечивающие энергией жителей Новокубанского и Гулькевичского районов Кубани.

Специалисты компании произведут ремонт силовых трансформаторов, масляных выключателей, разъединителей – всего более ста единиц энергооборудования. Для повышения надежности электрической сети на подстанциях заменят морально устаревшие разрядники на ограничители напряжения. Эти устройства имеют меньшие размеры и более надежны для защиты энергооборудования от перенапряжений. На подстанции "Новокубанская" также будет выполнен ремонт секций комплектного распределительного устройства наружной установки.

Подстанция 35 кВ "Плодовая" снабжает электроэнергией потребителей Гулькевичского района и промышленные предприятия районного центра. Подстанция 35 кВ "Новокубанская" обеспечивает электроснабжение медицинских учреждений, элементов системы водоснабжения, школ и детских садов, а также часть жителей Новокубанского района.

– Важно грамотно организовать работу по исполнению годовой ремонтной программы, чтобы все запланированные ремонты на электросетевом оборудовании были завершены качественно и в установленные сроки. В этом году персоналу Армавирского филиала Кубаньэнерго предстоит отремонтировать свыше 520 км линий электропередачи, восемь крупных подстанций и 50 трансформаторных пунктов, а также произвести расчистку около 48 га трасс воздушных линий, - отметил директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.