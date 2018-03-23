Китай заявил, что готов защищаться от протекционистских действий США

Китай не собирается со стороны наблюдать за тем, как кто-то наносит вред его интересам, Пекин готов защищать свои законные права от действий США, которые можно назвать образцом торгового протекционизма, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"США своими действиями наносят вред и интересам Китая, и своим собственным интересам, а также наносят ущерб всему миру, это стало довольно плохим прецедентом, и при любых условиях, Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "США игнорируют правила ВТО, игнорируют усиление Китаем защиты прав интеллектуальной собственности, игнорируют мнение довольно обширного делового сообщества, не считаются с мнением других, и это ничто иное, как образец односторонних действий и торгового протекционизма, Китай решительно выступает против этого".

Дипломат также добавила, что США недооценивают возможности Китая по защите своих законных интересов, также, как ту цену, которую США должны будут заплатить за свои "необдуманные действия".

По ее словам, "Китай многократно заявлял, что не хочет участвовать в торговых войнах, но также и не боится этих войн, у нас достаточно уверенности и возможностей для ответа на любые вызовы, мы надеемся, что США смогут принять обдуманное решение, которе не втянет в опасную ситуацию торгово-экономические отношения двух стран".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

Минкоммерции Китая заявило о намерении введения ряда соответствующих контрмер в ответ на действия США, которые являются "нарушением норм ВТО и помехой нормального функционирования международной торговой системы". В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.

РИА Новости