МРСК Сибири развивает сеть зарядных станций для электромобилей

Сегодня в Красноярске ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") открыла сразу две новые электрозаправочные станции (ЭЗС): на улице Гладкова в районе Предмостной площади и на улице Шахтёров - возле заправки "Красноярскнефтепродукт".

Сеть зарядных станций для электромобилей развивается по всей стране: это один из приоритетных проектов "Россетей". На территории присутствия МРСК Сибири теперь четыре ЭЗС: одна в Кемерово и три в Красноярске. Это электрозаправки "ЕVC 100" серии "Premium", поддерживающие модуль быстрой зарядки. Зарядить на них электромобиль можно совершенно бесплатно – для этого владельцу авто необходимо лишь обратиться в Центр обслуживания клиентов "Красноярскэнерго" и заказать магнитную чип-карту. При получении карты, к слову, автолюбители получают и подробную инструкцию по использованию электрозаправки.

- Когда мы планировали установить первую ЭЗС в Красноярске, была информация, что электромобилей в городе пять. Однако за три месяца к нам обратились уже 13 владельцев таких авто, все они получили карточки, - сказал, открывая ЭЗС на Предмостной площади, заместитель генерального директора МРСК Сибири по специальным проектам Александр Климин. - Развитие сети электрозаправочных станций – это вклад энергетиков в дело улучшения экологической обстановки в городах Сибири. Мы хотим, чтобы количество электромобилей увеличивалось, и для этого создаем зарядную инфраструктуру. Будем продолжать этот проект: в скором времени планируем открыть ЭЗС в Барнауле, Омске, других городах на территории присутствия МРСК Сибири. В Красноярске рассматриваем варианты по установке зарядных станций возле торговых центров, в общественных местах.

По словам Александра Климина, в будущем компания планирует устанавливать ЭЗС не переменного, а постоянного тока, обеспечивающие ультрабыструю зарядку.

- Очень удобно, что теперь в городе есть электрозаправки, где я могу остановиться на 15 – 20 минут и подзарядиться, чтобы не думать о том, хватить ли энергии доехать до дома, - говорит красноярец, владелец электромобиля Александр Васильченко. – Считаю, что за электромобилями будущее – весь мир идет к этому. И то, что МРСК Сибири и "Россети" сегодня занялись развитием инфраструктуры для электротранспорта, достойно уважения.