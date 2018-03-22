МРСК Юга примет в свои сети солнечную энергию астраханской электростанции "Нива"

Астраханский филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") примет в сеть электроэнергию с солнечной электростанции "Нива" в Приволжском районе области.

Солнечная электростанция мощностью 15 МВт введена в эксплуатацию в марте 2018 года. Для технологического присоединения электростанции "Нива" астраханский филиал МРСК Юга успешно провел техническое переоснащение подстанции 35-110 кВ "Фунтово". Часть выработанной электроэнергии будет поступать в сети МРСК Юга для электроснабжения поселков Фунтово и Фунтово-2 Приволжского района.

В течение года "Нива" сможет вырабатывать 21 млн кВт/ч электроэнергии. Такой объем эквивалентен годовому потреблению электроэнергии 10 тысячами жителей Астраханской области. "Нива" стала второй по счету крупной солнечной электростанцией из девяти запланированных к вводу в эксплуатацию в Астраханской области.

- МРСК Юга уделяет большое внимание альтернативным источникам энергии, способствует их внедрению. А солнечная энергетика сегодня является одним из наиболее перспективных источников ВИЭ. Основное преимущество возобновляемых источников энергии – неисчерпаемость и экологическая чистота, - отметил заместитель генерального директора ПАО МРСК Юга по развитию и технологическому присоединению Дмитрий Журавлев.