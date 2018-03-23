Мировой рынок меди стагнирует

Согласно оценкам International Copper Study Group (ICSG), мировой рынок меди в 2017 г. стагнировал. Минимальный рост потребления сопровождался таким же незначительным ростом производства рафинированного металла и небольшим спадом в добывающей отрасли.

Как указывает ICSG, видимый спрос на медь составил в 2017 г. 23,7 млн. т, на 0,7% больше, чем годом ранее. При этом Китай, крупнейший в мире потребитель меди, увеличил ее использование только на 0,9%. Китайцы на 5% нарастили собственное производство рафинированного металла и соответственно сократили его нетто-импорт.

В целом рост выплавки меди в мире составил в 2017 г. всего 0,6%. Объем производства металла достиг 23,5 млн. т, так что глобальный баланс был сведен с дефицитом в 165 тыс. т. Первичной меди при этим было получено на 0,15% меньше, чем в 2016 г., но переработка лома прибавила 4,5%.

Добыча меди в концентрате снизилась в 2017 г. на 2% по сравнению с предыдущим годом до около 20,0 млн. т. На 1% сократились поставки из Чили, спад произошел и в таких странах как Индонезия, Аргентина, Канада, Монголия, США. Основными причинами потерь стали ухудшение качества руды и нерыночные факторы (забастовки в Чили, конфликт между государством и американской добывающей компанией в Индонезии). Однако потери удалось почти компенсировать за счет расширения производства в Перу, Казахстане, африканских странах.

На 2018 г. специалисты прогнозируют рост производства меди благодаря вводу в строй новых добывающих мощностей и увеличению загрузки действующих. Но, как ожидается, прибавит и потребление этого металла, так что относительное равновесие между спросом и предложением должно сохраниться.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"