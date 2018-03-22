Объявлены победители премии PR-Challenge Cabex 2018

Юлия Малинина и Александр Гусев "ВНИИКП" - диплом III степени "Холдинг Кабельный Альянс" - диплом II степени

22 марта, в заключительный день Международной выставки Cabex 2018, состоялось награждение победителей премии среди представителей пресс-служб и отделов маркетинга «PR-Challenge». По условиям конкурса оценивалась активность компаний-участниц выставки в сфере привлечении гостей на Cabex. Премия была учреждена порталом RusCable.Ru в партнерстве с организаторами выставки, компанией ITE и проводилась впервые. Были отобраны 10 компаний, которые по мнению жюри и аудитории портала были наиболее активны и деятельны. Церемонию награждения провели директор выставки Cabex-2018 Юлия Малинина и генеральный директор медиахолднга «РусКабель» (портал RusСable.Ru) Александр Гусев.



Почти 20 лет портал RusCable.Ru занимается информационной поддержкой предприятий и организаций электротехнической отрасли. Каждый день пресс-служба портала публикует около 70 новостей, анонсов и пресс-релизов. Мы знаем, что рассказать интересно, информативно, доступно о своей организации, о производстве, о продукции и услугах не всегда просто. Исключительно профессиональной подготовки в сфере журналистики и маркетинга не всегда достаточно. Нужно знать, чувствовать и понимать специфику рынка. Это удается далеко не всем. Однако, стремление к совершенству и ориентир на лучших в этом деле, напрямую влияет на состояние дел внутри компании. Не зря говорят: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Активно работать не только над качеством поставляемых продуктов и услуг, но и над имиджем просто необходимо в условиях острой конкуренции.



Именно на специализированных выставках у компании есть возможность показать себя «во всей красе». Специалистам отдела рекламы и маркетинга лишний раз повторять об этом не приходится. Именно в процессе подготовке к выставке наступит их «звездный час». От них зависит успех каждого сотрудникам компании, и неважно, 10 человек в ней или 10 000. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, вполне возможно, что следующий посетитель стенда – ваша «золотая рыбка».



Итак, возвращаясь к событию 22 марта, мы хотим назвать имена лучших, имена тех, кто опередил коллег по цеху в борьбе за самое ценное – внимание аудитории.



За активную работу в плане подготовки к проведению выставки Cabex, максимальное число привлеченных гостей выставки, объем публикаций в СМИ и социальных сетях, проведенные медиа-кампании, промо-мероприятия и участие в деловой программе отмечены следующие участники выставки:

Компания-обладатель диплома первой степени – ГК «Москабельмет»

Компания-обладатель диплома второй степени – «Холдинг Кабельный Альянс»

Компания-обладатель третьей степени степени – «ВНИИКП»

Среди дипломантов представители компаний «Ункомтех», «Камкабель», «Эксперт-Кабель», «Спецкабель», «Партнер-Электро», «Росскат», «Сарансккабель».



Обладатель первой премии в лице руководителя отдела маркетинга ГК «Москабельмет» Чулпан Мухтаровой, в подарок от организаторов выставки получила планшет.



От лица организаторов благодарим всех участников за работу и выражаем уверенность в том, что она принесет положительные результаты в самое ближайшее время. Следите за итогами выставки Cabex с помощью специального одноименого сюжета.



Фотогалерея находится в процессе пополнения, в ближайшее время будут размещены видео-репортаж и интервью с участниками и гостями. До новых встреч!