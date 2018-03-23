Представители Тулэнерго приняли участие в открытии регионального конкурса профессионального мастерства студентов "Наследники Никиты Демидова"

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжает сотрудничество с образовательными учреждениями региона в сфере профориентации. В рамках этой деятельности энергетики Тульских электрических сетей стали участниками церемонии открытия третьего областного конкурса профессионального мастерства студентов "Наследники Никиты Демидова".

Инициаторами проведения конкурса выступили министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО "Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова" при организационной поддержке предприятий – социальных партнеров колледжа, в число которых входит филиал "Тулэнерго".

Основными задачами конкурса стали выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, проверка их способности к самостоятельной трудовой деятельности, совершенствование знаний и навыков, повышение интереса к будущей профессии.

По традиции завершающий практический этап конкурса "Наследники Никиты Демидова" по специальности "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" пройдет в Тулэнерго на базе корпоративного учебного центра "Энергетик".

В ходе конкурса студенты должны будут продемонстрировать знания правил охраны труда и техники безопасности, а также выполнить ряд практических заданий. Оценку их действий осуществят члены компетентного жюри под председательством заместителя главного инженера филиала "Тулэнерго" по эксплуатации Игоря Родионова. В качестве экспертов к работе жюри будут привлечены ветераны-энергетики.

В филиале "Тулэнерго" понимают важность профессиональной ориентации, как необходимого условия для развития электросетевого комплекса, сохранения трудовых традиций и передачи опыта молодежи, в том числе через наставничество. Поэтому работа и взаимодействие с 11 учебными заведениями – партнерами в рамках соглашений о сотрудничестве, будет продолжена тульскими энергетиками и в дальнейшем.

