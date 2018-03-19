Смоленскэнерго готово к прохождению паводкового периода 2018 года

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" завершена активная подготовка к прохождению паводкового периода 2018 года. В ходе подготовки в филиале была создана комиссия, которая обеспечивает планирование, координацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий. Специалистами Смоленскэнерго разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период, включающий в себя вывод запасов оборудования, материалов и другого имущества из зон возможного затопления. Также был утвержден перечень электросетевых объектов филиала (участки воздушных линий, подстанции, здания, сооружения), находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, угроза или подтопление которых наблюдались за последние три года.

До начала паводкового периода был уточнен прогноз сроков прохождения и максимальной интенсивности паводка. По информации метеорологов активное таяние снега в регионе ожидается только в третьей декаде марта, когда положительные температуры будут выше ноля не только днем, но и ночью. "Большую воду" в г. Смоленске также ждут в конце марта – начале апреля.

В период прохождения паводка на всей территории обслуживания Смоленскэнерго по утвержденному графику будут проводиться регулярные обследования энергообъектов, находящихся в зонах повышенного риска (таких объектов свыше 200, при этом большая часть расположена на юге и востоке области).

По данным Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции Смоленскэнерго в филиале имеется требуемый запас материалов, спецтехники и автотранспорта, резервных источников электроснабжения и персонала для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. При крупных технологических нарушениях электроснабжения потребителей в период весеннего половодья, как и в иные периоды года, к оперативно-восстановительным работам готовы приступить 259 оперативно-выездных бригад (937 человек) и 348 единиц техники (в том числе 122 единицы спецтехники) Смоленскэнерго. Для доставки персонала и материалов к месту работ и для их проведения подразделения укомплектованы моторными и весельными лодками, работники прошли обучение и получили права на управление водным транспортом. Для помощи в ликвидации технологических нарушений в других филиалах ПАО "МРСК Центра" в Смоленскэнерго создано 8 мобильных бригад (43 человека, 16 единиц техники, в том числе 8 единиц спецтехники), расположенных на 4 базах крупных РЭС.

Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций в филиале организовано взаимодействие с подразделениями МЧС и местными администрациями, а также проверена возможность резервирования схем подачи электроэнергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется через паводкоопасные зоны.