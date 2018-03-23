Снижение потерь в сетях филиала МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" – сверх плана

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") подведены итоги работы по снижению потерь электроэнергии в феврале и за 2 месяца текущего года. В рамках реализации мероприятий в феврале общий уровень фактических потерь в сетях филиала составил 15,46 % к отпуску в сеть, что лучше данных прошлого года на 1,25 %. Потери в сетях относительно планового задания также снижены на 1,65 %.

Значительного результата в феврале добились Эльбрусские районные электрические сети, продемонстрировавшие потери в распредсетях на территории своей ответственности на уровне 11,14 %, снизив свой прошлогодний показатель на 7,19 %. Лучшие результаты также продолжают показывать Майские и Прохладненские районы электрических сетей.

По итогам двух месяцев фактические потери электроэнергии составили 16,73 %, что ниже расчетно-планового значения на 1,36 %. Также, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года потери в сетях сократились на 0,96 %, за счет чего объем полезного отпуска увеличился и составил 235,8 млн кВт.ч электроэнергии.

Борьба за снижение потерь в сетях филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" и повышение энергоэффективности предприятия в целом ведется планомерно и по нескольким направлениям. Выполняются производственные программы, развиваются системы учета электроэнергии, оптимизируются режимы работы электросетей, производится замена провода на самонесущий изолированный, вынос приборов учета на фасады зданий для исключения несанкционированного подключения.

Значительные усилия прилагаются по пресечению фактов неучтенного потребления, что является одной из основных причин сверхнормативных потерь. К негативным последствиям неправомерных действий абонентов относится экономический ущерб, увеличение нагрузки на сети, снижение качества поставляемой электроэнергии.

В целях профилактики нарушений, снижения рисков для обеспечения надежного электроснабжения проводится работа по выявлению фактов самовольного потребления. Благодаря рейдовой работе за два месяца в полезный отпуск включено 1,1 млн кВт.ч электроэнергии.

Как отметил директор филиала "Каббалкэнерго" Олег Калинкин, в 2017 году по ключевым показателям энергокомпания пять месяцев становилась лучшей среди филиалов и управляемых обществ МРСК Северного Кавказа.

"И вновь потери в наших сетях, в сравнении с планом и с таким же периодом прошлого года, снижены. Мы надеемся, что впредь результаты будут улучшаться, прежде всего – в отстающих районных электрических сетях. Энергокомпания выполняет все задачи по обеспечению надежного электроснабжения региона, которые ставит перед филиалом руководство МРСК Северного Кавказа", – сказал он.