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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Утвержден паспорт программы "Цифровая трансформация электроэнергетики России"

Утвержден паспорт программы Цифровая трансформация электроэнергетики России

23 марта 2018, 16:28
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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По итогам заседания ведомственного координационного органа проектной деятельности под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака утвержден паспорт программы "Цифровая трансформация электроэнергетики России". Основной целью программы является повышение надежности и эффективности функционирования Единой энергосистемы России путем внедрения риск-ориентированного управления на базе цифровых технологий.

В рамках ее реализации будет осуществлен переход на риск-ориентированное управление объектами и системами электроэнергетики на базе передовых информационных технологий и в первую очередь технологий промышленного интернета. Для этого будет создана информационно-телекоммуникационная инфраструктура и система комплексов аппаратно-программных средств, обеспечивающих технологическую возможность применения решений промышленного интернета, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой и нормативной технической документации, разработки необходимых стандартов, кадрового и информационного обеспечения.

Новая модель управления базируется на основе возможности анализа большого объема достоверных данных и ставит целью повышение эффективности технологических и управленческих процессов и оптимизацию использования ограниченных ресурсов для решения целого ряда актуальных отраслевых задач. В рамках программы решатся вопросы оптимизации сбора отраслевой статистики и повышения ее достоверности, повышение наблюдаемости объектов электроэнергетики, повышение уровня надежности энергоснабжения, снижение административной нагрузки на субъекты электроэнергетики.

Накопление структурированных отраслевых данных и стандартизация протоколов и интерфейсов обмена данными позволит решить задачу интеграции с другими отраслевыми и сквозными платформами, создаваемыми в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной Правительством Российской Федерации в июле 2017 года, а также даст богатую статистическую базу для выполнения научных исследований и разработок.

Компания: Министерство энергетики РФ

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