В "Новгородэнерго" фиксируют рост жалоб на необоснованное отключение потребителей по заявкам гарантирующего поставщика

Во вторник, 20 марта, гарантирующий поставщик на территории Новгородской области ООО "ТНС энерго Великий Новгород" опубликовал заявление о якобы неисполнении сетевой компанией МРСК Северо-Запада обязанностей по вводу режима ограничения в отношении абонентов из категории физических лиц, задолжавших оплату за электроэнергию. При этом в сбытовой компании подчеркнули, что "данная категория потребителей является самой проблемной в части неоплаты за потребленную электроэнергию", что по их мнению, неблагоприятно отражается на операционной деятельности энергетических компаний.В филиале МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" считают, что данное заявление гарантирующего поставщика не соответствует действительности. Сразу отметим, что доля потребления электроэнергии населением в регионе составляет не более 10 процентов от общего объема потребления. Столь незначительная доля, по мнению специалистов, не может существенно влиять на рост дебиторской задолженности сбытовой компании перед сетевой. Поэтому в "Новгородэнерго" рассматривают заявление "ТНС энерго Великий Новгород", как очередную попытку переключить внимание органов власти, правоохранительных органов, общественности с реальной причины проблемы на мнимую.В "Новгородэнерго" хотят напомнить, что проблема дебиторской задолженности сбытовой организации перед распредсетевой возникла значительно раньше. Уже длительное время энергетики бьют тревогу по поводу непрозрачной финансовой политики ООО "ТНС энерго Великий Новгород". Эта организация с самого начала своей деятельности на территории региона планомерно наращивает объем задолженности. Только за минувший год "ТНС энерго Великий Новгород" увеличила долг перед "Новгородэнерго" в 2 раза, превысив в начале марта отметку в 800 млн рублей. Эта цифра в разы превышает размер публично заявленной сбытовой компанией задолженности физических лиц в 200 млн рублей. При этом, исходя из структуры тарифа, получается, что порядка 40 процентов от этой суммы (около 80 млн рублей) должна идти на оплату услуг "Новгородэнерго" по передаче электроэнергии, что составляет десятую часть от общей задолженности "ТНС энерго Великий Новгород" перед "Новгородэнерго". Возникает резонный вопрос относительно судьбы остальной части долга.В "Новгородэнерго" считают, что "ТНС энерго Великий Новгород" с помощью различных изощренных методов продолжают уходить от выполнения своих обязательств. В частности, представители сбытовой компании сознательно срывают сроки и процедуры рассмотрения исков "Новгородэнерго" в суде, затягивая всеми возможными средствами платежи по долгам. Неудовлетворительная платежная дисциплина со стороны сбытовой компании "ТНС энерго Великий Новгород" вынудила "Новгородэнерго" переводить крупных потребителей региона на прямые расчеты за услуги по передачи электроэнергии, что позволило замедлить рост просроченной задолженности. Вместе с этим еще в минувшем году сотрудники "Новгородэнерго" обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности гарантирующего поставщика.В настоящее время "ТНС энерго Великий Новгород" избрало новую тактику поведения. Так, гарантирующий поставщик вместо непосредственной работы с должниками, организации эффективной претензионно-исковой работы, стал в массовом порядке направлять в адрес распредсетевой компании требования отключать абонентов, имеющих даже незначительные задолженности (от 50 рублей и выше). Именно этим и обусловлен резкий рост заявок по вводу режима ограничения в отношении абонентов-должников. Специалисты "Новгородэнерго" вынуждены в ущерб основной деятельности, связанной с обеспечением надёжности функционирования энергосистемы, отвлекать имеющиеся силы и ресурсы на выполнение этой работы. Уже сейчас в "Новгородэнерго" стали фиксировать жалобы потребителей на необоснованное отключение частных домохозяйств от электроснабжения. В большей мере это затронуло граждан, проживающих в сельской местности сезонно. Основной вал обращений в "Новгородэнерго" ожидают с началом летнего сезона.В завершение в "Новгородэнерго" могут лишь согласиться с "ТНС энерго Великий Новгород" о важности финансирования мероприятий по бесперебойному электроснабжению: из-за долгов потребителей всех категорий надежность электроснабжения региона находится под угрозой. В этой связи специалисты "Новгородэнерго" в очередной раз заявляют о необходимости стабилизировать платежную дисциплину на всех уровнях цепочки взаиморасчетов и призывают партнеров прекратить спекуляции и подмену понятий, а начать выстраивать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество.