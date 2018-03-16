Вырваться вперёд: энергетики открывают перспективы роста для талантливой молодёжи

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников "Россети" пройдет 31 марта и 1 апреля на базе филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети. По итогам двухступенчатого отбора будут определены самые талантливые подростки, которые получат возможность построить карьеру в одной из крупнейших электросетевых компаний мира.

ПАО "Россети" впервые организует образовательный проект такого масштаба: он охватит детей во всех регионах страны, где представлены дочерние предприятия компании. Главная задача Всероссийской олимпиады школьников – выявление талантливых ребят, которые имеют реальные задатки и желание развиваться в технических науках. К организации олимпиады подключили профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, при этом, помимо теоретиков в оценке знаний школьников примут участие руководители электросетевой компании. "Мы хотим выявить способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших классов. Для работы в концепции цифровых сетей нам необходимы перспективно мыслящие специалисты", – отметил генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук.

В зоне ответственности "Тюменьэнерго" первый этап олимпиады пройдет в Тюмени. Зарегистрироваться можно на сайте компании: http://www.te.ru/about/spesproect/the-olympics-of-jsc-rosseti/ Окончательные списки участников – учащихся 9-10 классов – будут известны не позднее 27 марта. 31 марта в столице области пройдут испытания по математике и информатике, а первого апреля школьники проверят себя в физике. 11 апреля станут известны результаты первого этапа, они будут опубликованы на официальном сайте компании. Победители отправятся 21 апреля в Екатеринбург, а лучшие на этапе УрФО получат возможность провести летние каникулы в одном из образовательных центров на морском побережье. В июне ПАО "Россети" организует энергетическую проектную смену.

Руководители крупнейших энергетических предприятий акцентируют внимание на целевой направленности этого образовательного проекта. Поддержку в той или иной степени получат все участники Всероссийской олимпиады школьников "Россети". По словам Сергея Савчука, школьники попадут в поле зрения руководителей подразделений электросетевой компании, и это может стать катализатором их будущей карьеры. "В целом, все участники интеллектуальных состязаний получат возможность узнать, какой пласт технических знаний и компетенций действительно важен сейчас для потенциального работодателя. Это поможет им правильно выбрать вуз и специальность, а значит и определить свой жизненный путь", – добавил генеральный директор "Тюменьэнерго".

Ведущие представители сферы образования отмечают, что российское правительство предпринимает серьёзные меры по формированию эффективных образовательных платформ по техническим наукам. "Сейчас в приоритете инженерное образование, цифровая экономика, нанотехнологии", – заявил в одном из интервью ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Развитие технического образования и популяризацию инженерных компетенций как приоритетное направление определил и Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию: "Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд".