HENGTONG OPTIC-ELECTRIC внес вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Египта.

6 марта 2018 года состоялось официальное мероприятие, приуроченное к открытию нового оптоволоконного кабельного завода в городе Бадер, Каир. Компания HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD (Цзянсу Китай) и HitekNOFAL Group (Египет) провела церемонию открытия, на которой присутствовали министр связи и информационных технологий Египта Ясир аль-Кади, торговый советник посольства Китая в Египте Хан Бинг, а также Цянь Цзянь Линь, генеральный директор группы HENGTONG и президент HENGTONG OPTIC-ELECTRIC.

Это совместное предприятие занимает площадь более 33 000 квадратных метров, завод может производить 1 миллион километров волокон, и ожидается, что к концу этого года их число достигнет 2 миллионов. "HENGTONG внес вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Египта!" - отметил министр Ясир аль-Кади. Поскольку египетское правительство планирует создать 16 новых городов, требуется много новой информационной и коммуникационной поддержки, среди которых оптический кабель имеет первостепенное значение. Однако совместное создание завода HitekNOFAL и HENGTONG изменит Египет, ускорит оцифровку египетского общества и, мы надеемся, в будущем будет осуществлять экспортную торговлю с ближневосточными странами.

"В качестве важной страны по маршруту "One Belt One Road" (Один пояс - один путь), Египет занимает уникальное географическое положение, создав совместное предприятие с египетскими партнерами, HENGTONG может помочь Египту реализовать локализацию оптических кабелей, что позволит телекоммуникационной отрасли Египта добиться устойчивого развития" - подчеркнул Цянь Цзянь Линь. В будущем HENGTONG может внедрить в Египет совместное предприятие по производству башни для вытяжки оптоволокна и других технологий.

"Спрос египетского рынка на оптический кабель растет с каждым годом, и его главный ресурс в настоящее время по-прежнему зависит от импорта", сказал Мохаммед Нофал, генеральный директор HitekNOFAL. Тем не менее, совместный завод с HENGTONG, как ожидается, удовлетворит около 80% внутренних потребностей в этом году и достигнет экспорта в середине 2019 года.

Согласно международным исследованиям, стоимость волоконно-оптического рынка Египта к 2023 году возрастет до 9 миллиардов долларов. Инвестиции и создание завода оптического кабеля в Египте компанией HENGTONG OPTIC-ELECTRIC имеют большое значение, поскольку это важный шаг для компании в ускорении развития рынка стран вдоль маршрута "One Belt One Road" (Один пояс - один путь), а также расширение и развитие сети волоконно-оптической и кабельной промышленности.

Сотрудничество между HENGTONG и Египтом началось в 2011 году. В то время Египет находился в политической нестабильности, но маркетологи из HENGTONG исследовали рынок страны. Год спустя HENGTONG стал единственным китайским предприятием, которое вышло на рынок телекоммуникаций в Египте. В июле 2015 года компания снова направила инженеров, чтобы помочь успешно проложить подводный оптический кабель в реке Нил. Исходя из этого можно сделать вывод что, сила HENGTONG в независимых исследованиях и разработках, качестве продукции и ее полном обслуживании получила признание в области телекоммуникаций Египта.