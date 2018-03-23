Филиал "Ивэнерго" оказывает помощь в обеспечении электроснабжения потребителей поселка Бухарово

Накануне вечером из-за повреждения трансформаторной подстанции (ТП) 250 кВА, находящейся на балансе кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ), было нарушено электроснабжение потребителей поселка Бухарово Ивановского района. Без электричества остались 55 домов и скважина.

В ответ на просьбу об оказании содействия, поступившую от руководства КИЗ "Бухарово", филиал "Ивэнерго" отреагировал незамедлительно, предоставив и установив резервный источник снабжения электрической энергией (РИСЭ) 100 кВА, который позволил обеспечить электроснабжение потребителей поселка в холодное время года. В настоящее время собственник занимается устранением повреждения на трансформаторной подстанции. Сотрудники филиала "Ивэнерго" поддерживают связь с главой Коляновского сельского поселения Ивановского района, и при необходимости готовы вновь подключить РИСЭ для подачи электроэнергии жителям.

В филиале "Ивэнерго" ответственно подходят к подготовке и прохождению осенне-зимнего периода. Бригады укомплектованы всем необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала "Ивэнерго" находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для запитывания социально-значимых объектов. Разделяя ответственность перед жителями Ивановской области, особенно в условиях пониженных температур, энергетики "Ивэнерго" всегда готовы оказать содействие коллегам из других организаций.

Напомним, в целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 [Звонок: +7 (920) 05-05-777] через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.