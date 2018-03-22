Филиал "Кировэнерго" напоминает потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" активизирует деятельность по пресечению хищений электроэнергии, совершенных путем вмешательства в работу приборов учета. За два месяца 2018 года энергетики выявили и пресекли 16 фактов использования потребителями "заряженных" счетчиков и 6 случаев применения неодимовых магнитов. Общий объем безучетного потребления составил более 150 тысяч кВт*ч. По фактам незаконного использования электроэнергии и искажения показаний приборов учета электроэнергии документы переданы в правоохранительные органы.

Деятельность по пресечению вмешательств потребителей в приборы учета электроэнергии ведется сотрудниками филиала на постоянной основе. Так, в 2017 году энергетиками совместно с правоохранительными органами выявлено 77 случаев использования "заряженных" счетчиков. По итогам этой работы оформлены акты о безучетном потреблении на 3,5 млн кВт*ч. В 10 случаях сотрудники филиала пресекли использование потребителями неодимовых магнитов. Общий объем электроэнергии, похищенной с помощью этих устройств, составил 54 тысячи кВт*ч.

В кировском филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ведут систематическую работу не только по выявлению случаев использования "модифицированных" счетчиков, но и по пресечению деятельности лиц, занимающихся распространением товаров, которые используются для искажения показаний приборов учета электроэнергии. С целью выявления сайтов, распространяющих рекламу по продаже "заряженных" счетчиков и неодимовых магнитов, сотрудники "Кировэнерго" проводят мониторинг сети Интернет. По итогам этой работы филиал направляет заявления в контролирующие органы о закрытии таких интернет-ресурсов и о привлечении виновных к ответственности.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. От противоправных действий распространителей устройств, искажающих показания счетчиков, и лиц, которые их применяют, страдают не только энергокомпании, но и добросовестные потребители. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Поэтому наказание за распространение и применение "заряженных" счетчиков может быть суровым, вплоть до уголовного. Кроме того, стоимость похищенной электроэнергии, согласно актам о безучетном потреблении, как правило в несколько раз превосходит стоимость фактически потребленного электричества и может стать серьезным финансовым бременем для недобросовестного потребителя.

В филиале "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" призывают всех, кому известно о случаях изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, воровства электроэнергии и незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный), по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.

