Филиал "Владимирэнерго" предлагает дополнительные сервисы для потребителей

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" продолжает расширять перечень услуг, оказываемых потребителям. Кроме основных направлений деятельности по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, энергетики предлагают дополнительные сервисы.

В списке услуг, которые "Владимирэнерго" предоставляет своим клиентам:

- выполнение работ по "сопровождению" технологического присоединения в интересах потребителей;

- техническое обслуживание и ремонт электрических сетей организаций и собственников;

- переустройство сетевых объектов общества в интересах потребителей;

- установка и замена приборов учета электрической энергии;

- организация и техническое обслуживание сетей наружного освещения;

- предоставление технических ресурсов, в том числе предоставление линий электропередачи под размещение волоконно-оптических линий связи.

Особым спросом у потребителей пользуется услуга "Сопровождение ТП", которую филиал "Владимирэнерго" оказывает с 2017 года. При ее заказе клиент получает "под ключ" весь комплекс работ - от документального оформления до фактического подключения объекта к электросети, экономя при этом время и средства. Заключив соответствующий договор с филиалом, клиент избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску подрядчика. Кроме того, электросетевая компания выполняет работы по подключению объектов к сетям с использованием как своих материалов, так и материалов заказчика.

Специалисты компании регулярно проходят профильное обучение и аттестацию, персонал полностью обеспечен необходимым оборудованием и инструментами. На все виды работ, используемое оборудование и материалы предоставляется гарантия.

Услуга технологического присоединения "под ключ" доступна как для юридических, так и физических лиц, и нацелена на создание благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства и ведения малого и среднего бизнеса. Предприятия именно этих категорий являются основными заказчиками работ по подключению электроустановок мощностью до 150 кВт.

Таким образом, потребитель получает лучшее соотношение цены и качества предоставляемых услуг, и что немаловажно, безопасность в эксплуатации собственных электроустановок, а энергетики - дополнительные гарантии того, что все процедуры по подключению того или иного объекта были выполнены в соответствии с нормами и правилами.

Напомним, что за подробной информацией об условиях заключения договора о дополнительных услугах и сроках выполнения работ вы можете обратиться в Офисы обслуживания потребителей филиала "Владимирэнерго" по следующим адресам и телефонам:

600016, г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.91, тел. 8(4922) 40-61-14, 40-61-15

601655, г.Александров, ул. Мосэнерго, д.1, тел. 8 (9244) 6-49-44

601508, г.Гусь-Хрустальный, пр. 50-летия Советской власти, д.16, тел. 8 (49241) 3-73-31, 3-73-33

601900, г.Ковров, ул. Свердлова, д.78, тел. 8 (49232) 4-85-01

602209, г.Муром, ул. Механизаторов, д. 28А, тел.8 (49234) 7-21-55

601143, г.Петушки, ул. Профсоюзная, д.53, тел.8 (49243) 2-45-50

Помимо личного обращения в офисы обслуживания потребителей физические и юридические лица могут воспользоваться "Интернет-приемной" и "Личным кабинетом" на сайте МРСК Центра и Приволжья - http://www.mrsk-cp.ru. Эти сервисы позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" - портал-тп.рф.