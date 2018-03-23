Комитет энергосистем БРЭЛЛ продолжает работу по совершенствованию нормативно-технической базы параллельной работы энергосистем

15–16 марта в АО "СО ЕЭС" (г. Москва) состоялось 34-е заседание Комитета энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования нормативно-технической базы, регулирующей параллельную работу энергосистем Электрического кольца (ЭК) БРЭЛЛ.

От российской стороны в заседании Комитета энергосистем БРЭЛЛ приняли участие представители АО "Системный оператор Единой энергетической системы", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Россети". Другие стороны представляли РУП "ОДУ" (Беларусь), Elering AS (Эстония), AS "Augstsprieguma tīkls" (Латвия) и LITGRID AB (Литва). От АО "СО ЕЭС" в заседании Комитета участвовали директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Михаил Говорун и заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Дмитрий Афанасьев.

Комитет энергосистем ЭК БРЭЛЛ согласовал внесение изменений в "Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы", в связи с созданием блока регулирования сальдо перетоков электроэнергии и мощности энергосистем стран Балтии (Блок Балтии), где один из диспетчерских центров, по принципу ротации, отвечает за поддержание сальдо перетоков Блока Балтии. Изменения вступят в силу по истечении 7 рабочих дней с даты подписания руководителями Сторон Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ соответствующего протокола.

В рамках текущей работы по актуализации нормативно-технической базы Комитетом энергосистем БРЭЛЛ согласовано внесение изменений в "Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в ЭК БРЭЛЛ", связанных с изменением состава контролируемых сечений ЭК БРЭЛЛ, утверждена актуализированная редакция Перечня распределения объектов диспетчеризации ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы по способу диспетчерского управления.

В рамках подготовки к проведению запланированных на 2019 год испытаний в ЭК БРЭЛЛ с отделением энергосистем стран Балтии на изолированную работу от ЕЭС России и ОЭС Беларуси на рассмотрение Комитета были представлены проекты программы проведения испытаний и "Инструкции по выделению энергосистем стран Балтии на изолированную работу от ЕЭС России и ОЭС Беларуси и восстановлению параллельной работы". Стороны договорились подготовить Список аварийных ситуаций, при наступлении которых прекращается подготовка к испытанию или испытание и восстанавливается исходная схема ЭК БРЭЛЛ.

Следующее 35-е заседание Комитета энергосистем ЭК БРЭЛЛ пройдет в октябре 2018 года в Беларуси (г. Минск).