МРСК Центра поддержала конкурс стартапов в сфере электроэнергетики "Энеркон"

В России стартовал конкурс на лучший стартап в электроэнергетической отрасли, организованный компанией Quadro Electric совместно с образовательной программой Стартап Академия бизнес-школы "Сколково".

Целью проекта является поиск и поддержка начинающих предпринимателей, инженеров и будущих участников рынка электроэнергетики. Авторы лучших проектов в номинациях:

лучший it-проект в электроэнергетике,

лучший b2b проект в электроэнергетике,

лучший b2c проект в электроэнергетике"

получат гранты на обучение в Стартап Академия бизнес-школы Сколково. Это образовательная программа для предпринимателей, которые уже развивают собственный проект, либо планируют запускать бизнес с нуля.

Обучающий проект будет включать в себя несколько тематических блоков, включая бизнес-моделирование, маркетинг, инвестиции и финансы и др. Финальным этапом обучения станет защита перед жюри состоящего из бизнес-ангелов, представителей венчурных фондов, готовых вложить средства в наиболее перспективные проекты.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте http://enerconfest.ru/startups/ .

Как отмечают в компании, МРСК Центра заинтересована в том, чтобы как можно больше молодых и амбициозных специалистов заявляли о себе в сфере электроэнергетики, ведь на сегодняшний день очевидной проблемой отрасли является недостаточное количество технических кадров одновременно разбирающихся в бизнесе, а также инвестиционно привлекательных проектов. Данный конкурс способен восполнить образовавшийся пробел и сформировать в ближайшей перспективе когорту стартаперов и инновационных команд с перспективными проектами.