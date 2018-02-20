На круглом столе комитета Государственной Думы по энергетике поспорили о путях развития конкурентных отношений в электроэнергетике

Открывая мероприятие, председатель комитета Павел Завальный заявил: "Развитие конкурентных отношений в электроэнергетике - обязательное условие перехода отрасли от индустриальной модели развития к современной, соответствующей актуальным вызовам и тенденциям в экономике.

На данный момент необходимо, прежде всего, сосредоточиться на создании конкурентной среды в отрасли, недостаточное развитие которой существенно влияет на условия энергоснабжения конечных потребителей.

При этом, решение первоочередных задач – развитие конкуренции в рознице, снижение перекрестного субсидирования, возврат крупного потребителя в распределительные сети - возможны только при насыщении розничных рынков электроэнергией. Этому будет способствовать, в том числе, открытие свободного доступа на розничные рынки малой и распределенной генерации, а также снятие запрета продажи электроэнергии сетевыми компаниями с ограничением доли рынка."

По мнению заместителя Министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, несмотря на то, что оптовый рынок в электроэнергетике достаточно зарегулирован, конкуренция в генерации достаточно развита на КОМе и на рынке на сутки вперед. "Лучшее тому подтверждение – тот факт, что цена на последнем в первой ценовой зоне практически не меняется и не растет уже три года. Значит, механизмы работают", - уверен Вячеслав Кравченко. Среди основных направлений развития конкуренции на ближайшую перспективу замминистра энергетики выделил снижение уровня перекрестного субсидирования в отрасли, а также развитие механизма свободных договоров и наращивание доли потребителей, работающих с генераторами напрямую.

Заместитель начальника Управления ФАС Алексей Воронин доложил о том, как ФАС видит пути реализации Национального плана развития конкуренции, утвержденного нет так давно Указом Президента РФ. Электроэнергетика в нем обозначена в качестве одной из приоритетов. Отрасли необходимы переход от естественно-монопольной деятельности к конкурентной везде, где это оправданно, увеличение доли частных компаний во всех секторах, рост доли малых и средних предприятий, стабильное и долгосрочное тарифообразование. Нужно обеспечить вывод розничных потребителей на оптовый рынок, сокращение зон свободного перетока, специальные мероприятия по развитию конкуренции в электроэнергетике Дальнего Востока. По мнению ФАС, необходимо законодательно закрепить норму, запрещающие нерыночные механизмы влияния на цену. Кроме того, важно в течение этого года принять закон, закрепляющий статус и роль потребителя в процедурах разработки инвестиционных программ компаний отрасли и утверждении тарифов на электроэнергию.

Заместитель директора департамента Минэкономразвития России Андрей Габов обозначил два основных сегмента, наиболее значимых для развития конкуренции. Во-первых, это условия доступа на оптовый рынок для различных потребителей, сегодня не просто неравные, а фактически запретительные для некоторых из них, и различия в требованиях практически по всем направлениям по отношению к гарантирующим поставщикам и другим сбытовым компаниям. В комплексе это лишает потребителей альтернативы и приводит к необоснованному росту цен на электроэнергию. Необходимо создать недискриминационные, равные условия игры, дающие потребителю возможность выбирать поставщика. Только так можно добиться развития конкуренции на розничных рынках.

Второй сегмент – рынок мощности. Сегодня он, по мнению представителя Минэка, не дает актуальных ценовых сигналов. Исправить ситуацию может актуализация зон свободного перетока и возврат к предыдущей модели КОМа. Последнее предложение не встретило понимания со стороны представителя Минэнерго, подчеркнувшего, что долгосрочный (на 4 года) механизм, без сомнения, больше способствует развитию рынка, чем краткосрочный (на 1 год), действовавший ранее.

Практически каждый тезис, озвученный докладчиками, вызывал серьезные споры. Представители генерации, сетевого комплекса, гарантирующих поставщиков, потребителей энергии, экспертного сообщества, принимавшие участие в круглом столе, весьма по-разному оценивают как текущую ситуацию в отрасли, так и пути и направления развития в ней конкуренции. Острая дискуссия заняла три часа.

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков вновь обратил внимание на важность развития малой и распределенной энергетики. Это соответствует основным мировым тенденциям развития отрасли. Фактически, потребитель уже сегодня демонстрирует заинтересованность в ней, уходя от не устраивающего его централизованного энергообеспечения в собственную генерацию. Но, к сожалению, четкого понимания, признания центральной роли потребителя в развитии электроэнергетики на данный момент нет.

По итогам круглого стола будут доработаны и приняты рекомендации в адрес федеральных органов власти. Их проект был высоко оценен многими участниками дискуссии. Очевидно, что для достижения хотя бы частичного отраслевого консенсуса по вопросам завершения реформы электроэнергетики и создания полноценного рынка электроэнергии профильному комитету Государственной Думы предстоит инициировать еще не одну дискуссию. Ближайший круглый стол по электроэнергетике будет посвящен проблемам перекрестного субсидирования.