"Надежная смена" горнодобывающей промышленности − на контроле Правительства Забайкалья

В Чите при поддержке Правительства Забайкальского края фонд "Надежная смена" провел мероприятия, посвященные подготовке нового поколения работников горнодобывающей промышленности.

Впервые в Забайкалье прошли соревнования Лиги рабочих специальностей Международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Соревнования прошли на базе Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова и собрали 12 команд, представляющих техникум и два колледжа, ведущих подготовку по направлениям горнодобывающей промышленности: Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, Читинский политехнический колледж и Читинский техникум железнодорожного транспорта.

Лига рабочих специальностей Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − это практико-ориентированный проект, цель которого − популяризация рабочих специальностей и горнодобывающей отрасли, отбор лучших учащихся учреждений профессиональных образовательных организаций и привлечение их к трудоустройству в компанию АО "СУЭК".

На торжественном открытии соревнований участников и гостей от имени руководства края приветствовал заместитель Министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края по вопросам профессионального образования и науки Евгений Егоров.

В ходе соревнований участники решали практические технические задания по двум направлениям: "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" и "Открытые горные работы", а также доказывали свои профессиональные навыки непосредственно на производстве – на площадках Харанорского угольного разреза и ООО "Читауголь", входящих в состав компании "СУЭК".

Работу команд оценивала экспертная комиссия в составе представителей Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, АО "СУЭК", АО "Разрез Харанорский", ООО "Читауголь", ООО "Черновский ремонтно-механический завод", а также профессорско-преподавательского состава Забайкальского государственного университета.

Награждение победителей Лиги рабочих специальностей состоялось в рамках совещания в Правительстве Забайкалья по вопросу подготовки к VII Всероссийскому научно-практическому форуму "Горная школа", который пройдет в Чите в июле 2018 года.

Чемпионами обоих направлений стали команды, представляющие хозяев соревнований − Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова.



В направлении "Открытые горные работы" победителем стала команда "Караван": Андрей Михайлов (капитан команды), Пётр Кузнецов, Константин Поздеев и Максим Азаренков.

Чемпионом направления "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" была признана команда "Контакт": Юрий Мигунов (капитан команды), Руслан Гурулёв, Егор Кинжаков, Андрей Юдин.



Награды командам – чемпионам на следующий день вручил заместитель Председателя Правительства Забайкальского края − руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин, а также представитель компании "СУЭК" − начальник Управления привлечения и развития персонала АО "СУЭК" Анатолий Фомин.

По окончании церемонии награждения представители региональных министерств и ведомств Забайкалья познакомились с программой "Горной школы" − крупнейшего в России отраслевого образовательного проекта, нацеленного на развитие личностных и профессиональных компетенций лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли. Планируется, что в июле 2018 года на Горную школу в Забайкальский край съедутся более 350 молодых и будущих горняков из всех горнодобывающих регионов страны.

Завершил череду мероприятий для будущих и молодых горняков Забайкалья отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", прошедший при участии заместителя министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края по вопросам профессионального образования и науки Евгения Егорова. Будущие горные инженеры представили экспертам горной отрасли проекты разработки угольного месторождения на территории Якутии.

Решения участников оценили представители отраслевых компаний, среди которых: ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" ГК Росатом, ГРК "Быстринское", Банк ВТБ (ПАО), ООО "Забайкалзолотопроект", ООО "Разрезуголь", АО "Разрез Харанорский" компании СУЭК, АО "Хиагда" ГК Росатом, ООО "Читауголь" компании "СУЭК", АО "Атомредметзолото" ГК Росатом.



Победителем отборочного этапа стала команда "Эверест" (Дмитрий Конских, Андрей Пимочкин, Роман Васильев, Алексей Борисенко), которая представит ЗабГУ в финале чемпионата 30 − 31 мая 2018 года в Москве.