Около шести тысяч заявок на техприсоединение исполнены в "Тюменьэнерго" в 2017 году

В "Тюменьэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению в 2017 году. За 12 месяцев компания приняла около 5 200 обращений о подключении к электрическим сетям, заключила более 4 700 договоров, исполнила свыше 5 900 заявок на техприсоединение. Количество исполненных договоров возросло на 18% по отношению к 2016 году, общая присоединённая мощность составила 537 МВт.

По результатам исследования спроса на техприсоединение можно отметить, что общее количество заявок в 2017 году снизилось относительно 2016 года менее чем на 10%, в основном за счёт потребителей так называемой льготной категории. Это свидетельствует о том, что "Тюменьэнерго" смогло удовлетворить широкий спрос физлиц ранее. Как и прежде, большую часть заявок на подключение малой мощности потребители направляют в филиал "Тюменские распределительные сети".

Стоит отметить, что на 40% увеличилось количество заявок на подключение электроустановок максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Как правило, такие заявители представляют малый и средний бизнес, и рост сигнализирует о том, что в регионе сформировались условия для развития этого сектора экономики.

Количество заключённых договоров также слегка уменьшилось по сравнению с прошлым периодом, при этом объём подключаемой мощности вырос почти на четверть – с 446 до 588 МВт. Это свидетельствует о том, что предприятия ТЭК активизировали формирование инфраструктуры под новые крупные объекты нефтегазодобычи и переработки.

В портфеле крупных контрактов – подключение и обслуживание потребителей в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах ХМАО-Югры. В рамках трёхлетнего договора с ПАО "НК "Роснефть" "Тюменьэнерго" построит 10 новых подстанций 110 кВ для ООО "РН-Юганскнефтегаз". Прирост мощности после реализации проекта составит 274 МВт, капиталоёмкость превышает пять миллиардов рублей.

Достигнута договорённость между "Тюменьэнерго" и "РН-ЮганскГазПереработка" о формировании электросетевой инфраструктуры для газоперерабатывающего комплекса Майского месторождения максимальной мощностью около 20 МВт. В рамках проекта предусмотрены строительство новой подстанции 110/10 кВ и двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ протяжённостью в 2,5 км.

В ЯНАО "Тюменьэнерго" обустроит энергетическую инфраструктуру для ООО "РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ" на Новоуренгойском лицензионном участке мощностью 7 МВт. Также будут обеспечены электроэнергией объекты транспортировки и переработки газа ПАО "Газпром", в частности, нефтеперекачивающая станция "Уренгойская", нефтеконденсатопровод "Уренгой – Пурпе", дожимная компрессорная станция Еты-Пуровского месторождения.

Для повышения эффективности процесса техприсоединения специалисты "Тюменьэнерго" провели ревизию договорных обязательств и оптимизацию внутренних процедур. В результате количество просроченных договоров уменьшилось на 79%. Это стало возможным за счёт внедрения автоматических и интерактивных сервисов взаимодействия с клиентами, актуализации сроков подключения по некоторым проектам, прекращения действия договоров по причине невыполнения технических условий со стороны заказчика.



В соответствии с политикой ПАО "Россети", "Тюменьэнерго" постоянно работает над сокращением сроков подключения к сетям. Создана специальная рабочая группа по выработке механизма сокращения сроков подключения к сетям объектов с максимальной мощностью до 150 кВт до 70 дней. Работа по оптимизации сервисных процессов продолжится, поскольку доступность техприсоединения является как индикатором состояния экономики страны, так и катализатором её развития.