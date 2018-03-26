ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 2017 г. по МСФО

Финансовые показатели,

млрд. руб. за год, закончившийся 31.12.2016 за год, закончившийся 31.12.2017 Изменение г/г Выручка 255,6 242,2 -5,2% Скорр. EBITDA(1) 116,7 126,4 8,3% Прибыль за период 68,4 72,7 6,3% Скорр. Прибыль за период(2) 47,5 64,5 35,8% Выручка за ТП 39,1 19,4 -50,4% Общий совокупный доход 124,4 93,6 -24,8%

Операционные показатели за год, закончившийся 31.12.2016 за год, закончившийся 31.12.2017 Изменение г/г Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг,

млрд. кВтч 540,5 547,4 1,3% Трансформаторная мощность(4), ГВА 336,4 345,1 2,6% Протяженность линий электропередачи(4), тыс. км 140,3 142,4 1,5% Количество подстанций (ЕНЭС)(4) 939 944 0,5%

В соответствии с утвержденным тарифным решением по ПАО "ФСК ЕЭС" (приказ ФАС от 27.12.2016 № 1892/16) с 01.07.2017 тариф на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО "ФСК ЕЭС", увеличился на 5,5 % по отношению к уровню тарифа, действующему до 30.06.2017.

В феврале 2018 года кредитный рейтинг от STANDARD&POOR’S был повышен, как и суверенный рейтинг, до инвестиционного уровня BBB- "Стабильный".

Присвоен национальный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU) "Стабильный", рейтинги международных кредитных агентств сохранены на суверенном уровне (Fitch Ratings BBB- "Позитивный", MOODY’S Ba1 "Стабильный").

В июне 2017 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2016 год в сумме 18,2 млрд руб. и за I квартал 2017 года в сумме 1,4 млрд руб.

Приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №31@ утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 гг.

В течение 2017 года Обществом были пройдены плановые оферты по ранее размещенным облигационным займам за счет собственных средств на общую сумму 23,4 млрд. руб.

Средняя стоимость долгового портфеля снизилась до 5,77% (по состоянию на 31.12.2017).

Завершено строительство энергообъектов для электроснабжения Быстринского ГОК (ПАО "ГМК "Норильский никель"), АО "Полюс Красноярск" с использованием механизмов софинансирования. Соответствующие объекты приняты на баланс ПАО "ФСК ЕЭС";

Завершена большая часть мероприятий макропроекта укрепления энергетических связей ОЭС Северо-Запада и Центра;

Реализована схема выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС.

Финансовые результаты за 2017 г.

выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 192,2 млрд. руб., что на 12,9% (22,0 млрд. руб.) выше показателя прошлого года при росте тарифа с 01.07.2016 на 7,5% и с 01.07.2017 на 5,5% в связи с ростом объема мощности по прямым потребителям;

выручка за услуги по технологическому присоединению составила 19,4 млрд. руб., снижение в 2 раза (19,7 млрд. руб.) связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО "ФСК ЕЭС" составила 19,1 млрд. руб., снижение на 10,3% (на 2,2 млрд. руб.) определяется завершением крупных этапов работ в предыдущих отчетных периодах;

выручка от продажи электроэнергии составила 8,2 млрд. руб., снижение в 2,7 раза (на 13,9 млрд. руб.) произошло в связи с прекращением реализации электроэнергии одним из дочерних обществ ФСК ЕЭС.

(в млрд. руб.,

за исключением %) 2016 г. % от общей суммы операционных расходов 2017 г. % от общей суммы операционных расходов Изменение

г/г Амортизация 40,7 30,0% 46,0 34,4% 13,0% Оплата труда и налоги

с фонда оплаты труда 26,8 19,8% 28,4 21,3% 6,0% Покупная электроэнергия для производственных нужд 26,0 19,2% 24,3 18,2% -6,5% Налог на имущество 9,1 6,7% 10,8 8,1% 18,7% Топливо для МГЭС 7,8 5,8% 6,4 4,8% -17,9% Материалы, ремонт

и техническое обслуживание 4,1 3,0% 4,8 3,6% 17,1% Транзит электроэнергии 2,3 1,7% 1,1 0,8% -52,2% Восстановление / начисление резерва по сомнительной ДЗ 2,7 2,0% -3,8 -2,8% -240,7% Прочие операционные расходы 16,1 11,8% 15,6 11,6% -3,1% Итого операционные расходы 135,6 100% 133,6 100% -1,5%

(млрд. руб.) 31 декабря

2016 г. 31 декабря

2017 г. Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы 978,7 1 079,6 10,3% Оборотные активы 118,4 104,2 (12,0%) Итого активы 1 097,1 1 183,8 7,9% КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные обязательства 269,3 293,3 8,9% Краткосрочные обязательства 99,4 88,7 (10,8%) Итого обязательства 368,7 382,1 3,6% Капитал акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" 726,6 801,1 10,3% Доля неконтролирующих акционеров 1,8 0,7 (63,0%) Итого капитал 728,4 801,8 10,1% Итого капитал и обязательства 1 097,1 1 183,8 7,9%

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО "ФСК ЕЭС" или "Компания", тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО "Россети", являющаяся оператором Единой национальной электрической сети ("ЕНЭС") России, публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.Отчетность приведена в отношении ПАО "ФСК ЕЭС" и его дочерних обществ (далее – "Группа Компаний", "Группа").(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого убытка от обесценения и переоценки основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности, убытка и дохода от прекращения признания дочернего общества, и с учетом финансовых доходов (за исключением эффекта амортизации дисконта в составе финансовых доходов).(2) Скорректированная прибыль за период рассчитывается как прибыль за период за вычетом чистого убытка от обесценения основных средств, убытка и дохода от прекращения признания дочернего общества, выручки по технологическому присоединению, включая соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль (кроме отложенного налога от выручки по технологическому присоединению).(3) ПАО "ФСК ЕЭС"(4) С учетом арендованных ЛЭП и ПСФинансово-экономические:Производственные:"Сегодняшние показатели Федеральной сетевой компании – одни из лучших в отрасли. Сохранять эти позиции – вызов, поэтому каждый год мы соревнуемся, прежде всего, сами с собой: за эффективность, качество услуг, привлекательность для инвесторов.ФСК ЕЭС завершила 2017 год с ростом прибыли (на 6,3% – до 72,7 млрд. руб.), также увеличив скорректированную EBITDA (на 8,3% – до 126,4 млрд. руб.).Только в 2017 году мы добились снижения операционных расходов на 3,8 млрд. руб. (2,4%) к прошлому году (в абсолютных величинах). Также были выполнены целевые показатели Стратегии развития электросетевого комплекса по сокращению удельных затрат к базовому 2012 году. Предварительно, ФСК ЕЭС за 5 лет снизила удельный CAPEX на 30%, а удельный OPEX – на 46% (при плановых 30%).В совокупности с рекордно низкой долговой нагрузкой (2,0x EBITDA) это позволяет нам спокойно работать над развитием сети, внедрением новых технологий и, конечно, наращивать надежность электроснабжения потребителей".За 2017 год прибыль Группы составила 72,7 млрд. руб., что на 6,3% выше аналогичного показателя прошлого года. Совокупный доход составил 93,6 млрд. руб. (-24,8%), на результат которого большое влияние оказали неденежные операции.Выручка Группы составила 242,2 млрд. руб., в том числе:(5) Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭСНа конец отчетного периода операционные расходы(5) Группы составили 133,6 млрд. руб., что на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Рост расходов на амортизацию является следствием увеличения стоимости основных средств по группам Здания и Подстанции в результате проведения переоценки основных средств по состоянию на 31 декабря 2016 г.Рост налога на имущество обусловлен поэтапной отменой льготы по налогу для имущества, представленного линиями электропередач.Расходы на персонал выросли на 6,0% до 28,4 млрд руб. в основном за счет индексации заработной платы и эффекта актуарных расчетов по пенсионным планам на заработную плату.Расходы на покупную электроэнергию снизились на 6,5% что обусловлено изменением режима работы электрической сети и снижением объемов реализации электроэнергии.Рост расходов на материалы, ремонт и техническое обслуживание на 17.1% объясняется ускоренным по сравнению с 2016 годом проведением ремонтных работ.В отчетном периоде отмечается двукратное сокращение затрат на транзит электроэнергии, что связано со снижением курса казахского тенге и снижением объема передачи электроэнергии через территорию иностранных государств.В отчетном периоде произошло восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности за счет реструктуризации дебиторской задолженности и прошедших оплат по отдельным контрагентам.Совокупные активы Группы ФСК ЕЭС по сравнению с показателем на начало года увеличились на 86,7 млрд. руб. (+7,9%) и на конец отчетного периода составили 1 183,8 млрд. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 079,6 млрд. руб. и оборотных активов – 104,2 млрд. руб.Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года увеличились на 3,6% и составили 382,1 млрд. руб.Величина задолженности Группы по кредитам и займам на конец отчетного периода снизилась по сравнению с величиной на начало года на 8,8 млрд. руб. (на 3,3%), что связано с успешным прохождением в 2017 г. оферт по приобретению облигаций серий 9, 11 и 21 , и составила на конец отчетного периода 257,9 млрд. руб. (с учетом начисленных процентов).Аудированная консолидированная финансовая отчетность ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО за 2017 г. размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: