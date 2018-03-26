Санкции не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС, заявил Песков

Действующие и возможные новые санкции против России со стороны Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС), заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, "санкционные обмены" России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане. В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в ЕврАзЭС", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

Он также сказал, что интеграция на территории бывшего Советского Союза является приоритетной для президента РФ Владимира Путина.

"Интеграционные процессы расширяются, и вы знаете, что для президента Путина это является константой номер один в его внешней политике, и он является убежденным сторонником необходимости дальнейшего развития интеграционных процессов на пространстве бывшего Советского Союза", — отметил он.

РИА Новости